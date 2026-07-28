Цените на нафтата и денеска продолжија да паѓаат, намалувајќи се за над еден долар за барел, поради надежите за решавање на војната меѓу САД и Иран, која значително ги наруши глобалните енергетски текови.

Фјучерсите за суровата нафта Брент се намалија за 1,47 долари, или 1,66%, на 86,89 долари, што е најниско ниво од 20 јули. Американската сурова нафта од Западен Тексас беше на 81,16 долари за барел, што е намалување од 1,45 долари, или 1,76%, што е исто така најниско ниво од 20 јули.

Двата договори се намалија за околу 8% во претходната сесија откако САД ненадејно ја прекинаа кампањата на воздушни напади врз Иран во текот на викендот.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД водат добри разговори со Иран и дека постои можност за решавање на спорот. Сепак, тој рече дека американските напади ќе продолжат ако преговорите не успеат, додека Иран издаде слични коментари за одмазда.

„Засега, олеснувањето што е пронајдена рампа за излез го намали притисокот врз цените и ги намали загриженостите околу нападите на Хутите врз саудиската инфраструктура. Сепак, ситуацијата останува многу флуидна“, рече аналитичарот на IG, Тони Сикамор, во белешка за клиентот.

Афра ал-Зуба, назначен за министер за надворешни работи на меѓународно признатата влада на Јемен, поддржана од Саудиска Арабија, рече дека борците Хути со седиште во Јемен имаат за цел да ја реплицираат контролата на Иран врз превозот преку Ормускиот теснец кај Баб ел-Мандеб.

„Дали Хутите имаат воен капацитет да спроведат сеопфатна блокада е прашање, особено со оглед на тоа што Саудијците ќе ги напаѓаат немилосрдно. Сепак, нема сомнение дека сообраќајот значително се намалил во Црвеното Море и Ормускиот теснец“, рече аналитичарот на Marex, Едвард Меир.

„Клучна причина зошто цените не се ни повисоки отколку што се во моментов е уништувањето на побарувачката што се случува, особено во Азија“, рече Меир.

Цените на нафтата, исто така, ги намали и веста дека црноморскиот терминал на Каспискиот цевководен конзорциум на рускиот брег ги продолжил товарењата на нафта, по еднонеделниот прекин по нападите со украински беспилотни летала.

Сепак, аналитичарите предупредија дека ризиците од прекини во снабдувањето што се шират кон Црвеното Море остануваат високи откако Саудиска Арабија соопшти дека соборила беспилотни летала насочени кон нафтени цели, вклучително и во Ријад. Таа рече дека тие биле лансирани од Ирак од вооружени групи поддржани од Иран и го задржува правото да одговори.

Одделно, сојузниците Хути на Иран во Јемен соопштија дека го погодиле цевководот Исток-Запад што носи нафта до главното пристаниште на Црвеното Море во Саудиска Арабија, Јанбу, како одмазда за упадите на саудиските беспилотни летала.

Аналитичарите на Барклис во белешката во понеделник изјавија дека протокот низ теснецот останува пригушен. Тие рекоа дека во неделата што заврши на 24 јули, нето извозот на сурова нафта и рафинирани производи преку теснецот во просек изнесувал 2,9 милиони барели дневно во споредба со 5,9 милиони во претходната недела.

На други места, залихите на сурова нафта во САД веројатно се намалија минатата недела заедно со бензинот, додека залихите на дестилати веројатно се зголемија, покажа прелиминарната анкета на Ројтерс во понеделник.