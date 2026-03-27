Цените на нафтата утрово забележуваат пад, откако американскиот претседател Доналд Трамп ја продолжи паузата во нападите врз иранските енергетски постројки за 10 дена, иако инвеститорите останаа загрижени бидејќи неизбежното решавање на конфликтот изгледа малку веројатно.

Утрово, референтните вредности малку се променија. фјучерсите на Брент паднаа за 4 центи на 107,97 долари за барел, додека фјучерсите на американскиот Западен Тексас Интермедијар се намалија за 40 центи на 94,08 долари за барел.

Фјучерсите на WTI, кои скокнаа за 40% откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, паднаа за 4,6% оваа недела, додека Брент, кој порасна за повеќе од 48% од почетокот на војната, падна за 4% за оваа недела.

„И покрај разговорите за деескалација, нафтата се тргува со долговечноста на војната, а не само со насловите. Секоја директна штета на нафтената инфраструктура или продолжен конфликт би можеле да ги принудат пазарите брзо да ги зголемат цените“, рече Пријанка Сачдева, аналитичар во „Филип Нова“.

Иако Трамп го продолжи до 6 април рокот за Иран повторно да го отвори Ормускиот теснец или да се соочи со уништување на неговата енергетска инфраструктура, САД, исто така, испратија илјадници војници на Блискиот Исток, при што Трамп размислува дали да употреби копнени сили за да го заземе стратешкиот нафтен центар на Иран, островот Харг .

Ирански функционер изјави за Ројтерс дека американскиот предлог од 15 точки, кој Пакистан му го доставил на Техеран, е „едностран и неправеден“.

Војната одзеде 11 милиони барели нафта дневно од глобалните резерви, а Меѓународната агенција за енергетика ја опишува кризата како полоша од двата нафтени шока од 1970-тите и војната меѓу Русија и Украина за гас заедно.

Аналитичарите во „Меквери груп“ изјавија дека ако војната наскоро почне да стивнува, цените на нафтата брзо ќе паднат во наредните месеци, но сепак ќе останат на нивоата пред конфликтот. Сепак, цените би можеле да пораснат до 200 долари ако војната продолжи до крајот на јуни, рекоа тие.

„Со секој изминат ден, притисокот на пазарот расте. Азиските земји ги користат резервните резерви и ги земаат предвид прилагодувањата на побарувачката“, рече Мукеш Сахдев, основач и извршен директор на консултантската компанија XAnalysts со седиште во Австралија.