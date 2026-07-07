Цените на нафтата денеска паднаа откако ОПЕК+ се согласи дополнително да ги зголеми своите цели за производство од август, додека извозот од клучните производители преку Ормускиот теснец се опоравува. Фјучерсите за сурова нафта Брент паднаа за 41 цент, или 0,57%, на 71,71 долари за барел, откако се порамнија за 0,45% повисоко во петокот. Американската сурова нафта од Западен Тексас беше на 68,32 долари за барел, што е намалување за 37 центи, или 0,54%.

И двата договори малку се променија минатата недела, откако претежно паднаа во последните неколку недели, бидејќи инвеститорите внимателно ги следеа разговорите меѓу САД и Иран за судбината на превозот преку Ормускиот теснец, додека го следеа закрепнувањето на извозот на нафта од Заливот.

Организацијата на земјите извознички на нафта и нивните сојузници, вклучувајќи ја и Русија, се согласија во неделата дополнително да ги зголемат целите за производство за 188.000 барели дневно од август, покрај сличните зголемувања за јуни и јули.

Сепак, зголемувањето во голема мера остана на хартија поради војната меѓу САД и Израел против Иран, која го затвори теснецот за сообраќај на танкери за клучните производители на ОПЕК, вклучувајќи ги Саудиска Арабија, Кувајт и Ирак, ограничувајќи го нивното производство.

„Тие продаваат на пазар во опаѓање, што нуди мала надеж за непосредно закрепнување на цените“, рече аналитичарот на PVM, Тамас Варга. „Сепак, пониските цени на нафтата несомнено ќе ја стимулираат побарувачката понатаму.“

Извозот на нафта од Заливот во јуни скокна за повеќе од 3 милиони барели од мај и надмина 10 милиони барели дневно, иако обемот остана 40% под нивоата пред војната, покажаа податоците.

„Сега очекуваме глобалната побарувачка за нафта да се намали за 1,5 милиони барели дневно во 2026 година, што одразува поостар од очекуваниот пад во вториот квартал, кога падот на годишно ниво би можел да достигне 4 милиони барели дневно врз основа на прелиминарните податоци“, соопшти ANZ.

„Сепак, очекуваме загубите на побарувачката да се ублажат во втората половина од годината, како што се подобрува понудата и се враќа дел од одложената потрошувачка“, додаде банката.

Националната нафтена компанија Абу Даби продаде околу 16 милиони барели сурова нафта од Емиратите со пошироки попусти на петтиот спотен тендер издаден од јуни, соопштија трговски извори, нагласувајќи го порастот на спот понудата.