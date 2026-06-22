Цените на суровата нафта од типот Брент денеска се намалија откако завршија разговорите меѓу САД и Иран во Швајцарија, а Техеран изјави дека обезбедил ослободување од ограничувања за извоз на нафта и петрохемиски производи.

Суровата нафта од типот Брент падна за 1,19 долари, или 1,48%, на 79,38 долари за барел. Цените се искачија на 82,30 долари на почетокот на тргувањето, поттикнати од нерамниот почеток на разговорите со заканите од американскиот претседател Доналд Трамп за повторно започнување на војната против Иран и најавата на Техеран дека повторно го затворил Ормускиот теснец.

Фјучерсите за суровата нафта од типот Западен Тексас беа на 76,73 долари за барел, што е зголемување за 13 центи, пред истекот на договорот подоцна во понеделник. Поактивниот договор за август падна за 21 цент на 75,64 долари за барел. Немаше порамнување на американскиот пазар во петокот поради празник.

„Падот е поттикнат првенствено од подобрувањето на изгледите за дипломатски пробив меѓу САД и Иран оживувајќи ги надежите дека санкциите врз Иран на крајот би можеле да бидат ублажени“, рече Суганда Сачдева, основач на SS WealthStreet, истражувачка фирма со седиште во Њу Делхи.

Високо рангирани американски и ирански претставници ја завршија својата прва рунда разговори во Швајцарија во понеделник, соопштија медијаторите. Разговорите започнаа во недела според условите на меморандумот за разбирање постигнат минатата недела за продолжување на кревкиот прекин на огнот од април за најмалку уште 60 дена.

Пред разговорите, бројот на бродови што поминаа низ Ормускиот теснец нагло се намали во неделата, покажаа податоците за превозот, откако Иран објави дека повторно го затворил водниот пат, наведувајќи ги израелските и американските прекршувања на привремениот мировен договор.

„Неодамнешните случувања покажуваат дека движењето кон потрајна спогодба ќе биде предизвикувачко, со многу реални ризици од разгорување на непријателствата за време на 60-дневниот прекин на огнот“, велат аналитичарите на ING во белешка пред објавувањето на заклучокот од разговорите во Швајцарија.

Сепак, цените на нафтата паднаа за повеќе од 8% минатата недела со надеж за поголема понуда од ослободувањето на товарите заглавени во Заливот и потенцијалното укинување на санкциите на САД за иранската нафта како дел од договорот меѓу САД и Иран.

Над 25 милиони барели иранска нафта поминаа низ виртуелната линија на блокада од понеделник, изјави шефот на Националната иранска нафтена компанија, Хамид Бовард, за државната телевизија во неделата.

Обединетите Арапски Емирати, Кувајт и Ирак им понудија повеќе нафта на клиентите во изминатата недела.

Ирак планира постепено да го врати производството на сурова нафта на помеѓу 4,2 милиони и 4,3 милиони барели дневно, изјави во неделата заменик-министерот за нафта на Ирак задолжен за прашања поврзани со нафтениот сектор.