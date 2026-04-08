Цената на нафтата утрово падна под 100 долари за барел откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека се согласил на двонеделно примирје со Иран, кое е предмет на итно и безбедно повторно отворање на Ормускиот теснец.

Фјучерсите на Брент паднаа за 14,51 долари, или 13,3%, на 94,76 долари за барел, додека WTI падна за 17,16 долари, или 15,2%, на 95,79 долари за барел.

Пресвртот на Трамп дојде кратко пред неговиот рок за Иран да го отвори Ормускиот теснец, каде што транзитира 20% од светската нафта, или да се соочи со широки напади врз неговата цивилна инфраструктура. „Ова ќе биде двостран прекин на оган!“, напиша тој на социјалните мрежи, откако претходно во вторникот објави дека „цела цивилизација ќе умре вечерва“ ако неговите барања не бидат исполнети.

Иран изјави дека ќе ги запре нападите ако престанат нападите против него и дека безбедниот транзит низ Ормускиот теснец ќе биде можен две недели во координација со иранските вооружени сили, според изјавата на министерот за надворешни работи, Абас Аракчи.

Сепак, повеќе земји од Персискиот Залив идентификуваа лансирања на ракети и напади со беспилотни летала или издадоа предупредувања до цивилите да се засолнат.

„Дури и со мировен договор, Иран може да се охрабри почесто да се заканува на Ормускиот теснец во иднина, а пазарот ќе го процени зголемениот ризик за Ормускиот теснец во иднина“, рече аналитичарот на MST Marquee, Саул Кавоник.

Војната меѓу САД и Израел со Иран го забележа најстрмниот месечен пораст на цената на нафтата во историјата во март од повеќе од 50%.

„Сè уште постои простор за вкоренување на значителна геополитичка премија за догледна иднина, врз основа на деталите за „сеопфатен договор“, рече аналитичарот на Комонвелт Банк, Вивек Дар, во белешка.

Трамп рече дека САД добиле предлог од 10 точки од Иран, кој го нарече функционална основа за преговори и рече дека страните се многу далеку од постигнување дефинитивен договор за долгорочен мир.

„Тоа е добар почеток и може да го отвори патот за потрајно повторно отворање – но има уште многу „ако“-и што треба да се решат“, рече аналитичарот на IG, Тони Сикамор.

WTI ја задржа својата ценовна премија во однос на Брент, во пресврт на типичните ценовни шеми поради тоа што неговиот договор за испорака е за мај, додека Брент е за јуни, што одразува дека барелите со претходен датум на испорака имаат повисока цена.