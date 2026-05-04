Цените на нафтата утрово се намалија откако претседателот Доналд Трамп изјави дека САД ќе започнат напори да им помогнат на бродовите заглавени во Ормускиот теснец, но недостатокот на мировен договор меѓу САД и Иран го одржа пазарот поддржан над 100 долари.

Фјучерсите за суровата нафта Брент паднаа за 6 центи, или 0,1%, на 108,11 долари за барел, откако во петокот се спуштија за 2,23 долари. Американскиот West Texas Intermediate беше на 101,50 долари за барел, што е намалување за 44 центи, или 0,4%, по загубата од 3,13 долари во петокот.

„Поширокиот пазар останува силно поддржан од постојаните прекини во снабдувањето и геополитичката неизвесност“, рече Пријанка Сачдева, аналитичарка во Phillip Nova.

„Освен ако нема јасна и одржлива резолуција што ќе ги врати нормалните текови низ Ормускиот теснец, цените на нафтата веројатно ќе останат високи, а ризиците сè уште се наклонети кон понатамошен раст.“

Трамп во неделата изјави дека САД безбедно ќе ги изведат бродовите од Ормускиот теснец, но цените на нафтата останаа над 100 долари за барел, без мировен договор на повидок, а превозот низ стратешкиот воден пат е сè уште ограничен.

Преговорите меѓу САД и Иран продолжија во текот на викендот, при што земјите ги проценуваат одговорите.

Трамп го направи обезбедувањето нуклеарен договор со Техеран приоритет, но Иран сака да ги одложи нуклеарните разговори до по војната и прво да ги укине блокадите на ривалите врз превозот во Заливот.

Во неделата, Организацијата на земјите извознички на нафта и нивните сојузници, или ОПЕК+, изјавија дека ќе ги зголемат целите за производство на нафта за 188.000 барели дневно во јуни за седум членки, што е трето последователно месечно зголемување.

Зголемувањето е исто како и она што беше договорено за мај, минус уделот на Обединетите Арапски Емирати, кои го напуштија ОПЕК на 1 мај. Сепак, поголемиот обем ќе остане во голема мера на хартија сè додека војната во Иран продолжува да ги нарушува испораките на нафта во Заливот преку Ормускиот теснец.