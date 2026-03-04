Цените на нафтата денеска пораснаа за нови 3 отсто, бидејќи војната меѓу САД и Израел против Иран ги прекина испораките на Блискиот Исток, но темпото на раст се забави од претходните сесии откако претседателот Доналд Трамп сугерираше дека американската морнарица би можела да ги придружува бродовите низ Ормутскиот теснец.

Брентот порасна за 2,67 долари, или 3,3%, на 84,07 долари за барел до 6:59 часот по Гринич, откако во вторник беше на највисоко ниво од јануари 2025 година.

Американската сурова нафта од Западен Тексас порасна за 2,24 долари, или 3%, на 76,8 долари, откако се искачи на највисоко ниво од јуни. И двата референтни показатели пораснаа за околу 5% или повеќе во последните две сесии.

„Главен двигател на цените на нафтата на краток рок останува конфликтот меѓу САД и Иран“, рече вишиот аналитичар на пазарот на OANDA, Келвин Вонг.

„Во оваа фаза, само јасни знаци за деескалација би можеле да го ублажат или свртат сегашниот биковски тренд за WTI, а такви сигнали во моментов недостасуваат.“ Израелските и американските сили нападнаа цели низ Иран во вторникот, предизвикувајќи ирански напади врз енергетската инфраструктура во регион кој сочинува нешто помалку од една третина од глобалното производство на нафта.

Ирак, вториот најголем производител на сурова нафта во Организацијата на земјите извознички на нафта, го намали производството за речиси 1,5 милиони барели дневно, околу половина од своето производство, поради ограничувањата за складирање и недостатокот на извозна рута, изјавија официјални лица за Ројтерс.

Тие рекоа дека земјата можеби ќе мора да го затвори своето производство од речиси 3 милиони барели дневно во рок од неколку дена ако извозот не продолжи.

Иран, исто така, ги нападна танкерите во Ормутскиот теснец, низ кој поминува околу една петтина од светскиот проток на нафта и течен природен гас. Сообраќајот низ теснецот останува ефикасно затворен.

Трамп рече дека американската морнарица би можела да започне со придружба на танкери за нафта низ теснецот доколку е потребно, додавајќи дека ѝ наредил на Американската меѓународна финансиска корпорација за развој да обезбеди осигурување од политички ризик и финансиски гаранции за поморската трговија во Заливот.

„Ова е добредојдена вест, но очигледно нема да се случи преку ноќ. Морнаричките придружби би биле од помош, но повторно, овој напор ќе потрае“, велат аналитичарите на ING во белешка.

Некои аналитичари не беа сигурни дали овој чекор ќе го ограничи трендот на раст на нафтата долго време. „Мерките за ублажување на Трамп за да го задржи Ормутскиот теснец отворен се чини дека не предизвикаа промена во тековниот биковски тренд на цените на нафтата“, рече Вонг од OANDA.

Суровата нафта WTI успеа да го задржи своето место на клучното краткорочно ниво на поддршка од 73,40 долари/70,70 долари за барел, додаде тој.

Земјите и компаниите почнаа да бараат алтернативни патишта и снабдување. Индија и Индонезија рекоа дека бараат други енергетски резерви, додека некои кинески рафинерии ги затвораат или ги зголемуваат плановите за одржување.

Во Соединетите Американски Држави, залихите на сурова нафта се зголемија за 5,6 милиони барели минатата недела, според пазарни извори кои се повикуваат на бројки од Американскиот институт за нафта, што е далеку над 2,3 милиони предвидени од аналитичарите.