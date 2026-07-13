Цените на нафтата денеска скокнаа за повеќе од 3 отсто откако обновените воени напади меѓу САД и Иран повторно предизвикаа загриженост за испораките на гориво преку Ормускиот теснец.

Фјучерсите за суровата нафта Брент пораснаа за 2,67 долари, или 3,51%, на 78,68 долари, додека американската сурова нафта Западен Тексас Интермедијар порасна за 2,48 долари, или 3,47%, на 73,89 долари за барел.

„Бродските оператори усвојуваат претпазлив пристап, а влезните движења се забавија поради зголемените безбедносни загрижености“, велат аналитичарите на ANZ.

Новите американски и ирански напади во текот на викендот ги поттикнаа стравувањата од обновена ескалација. Техеран во неделата ги нападна американските објекти низ Заливот и рече дека повторно го затворил Ормускиот теснец. Иранската револуционерна гарда денеска соопшти дека нападнала американски воени бази во Кувајт и Бахреин.

Пред почетокот на конфликтот кон крајот на февруари, Ормускиот теснец се справуваше со околу една петтина од глобалните дневни залихи на нафта и течен природен гас.

Сообраќајот на бродови низ теснецот падна на петнеделен минимум во неделата, покажаа податоците за следење на бродовите. Шест бродови го поминаа теснецот во неделата, според „Кплер“.

Ескалациските напади фрлаат сомнеж врз иднината на привремениот американско-ирански договор потпишан минатиот месец, кој имаше за цел повторно да го отвори теснецот и да ја заврши војната по уште 60 дена преговори.

Глобалното снабдување со нафта се зголеми за 4,1 милиони барели дневно во јуни по договорот, но остана 9,4 милиони барели дневно под нивоата пред војната, соопшти Меѓународната агенција за енергија во својот месечен извештај во петокот.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави во неделата дека Ормускиот теснец останува отворен за комерцијален сообраќај, и покрај претходната изјава на Иран дека го затворил водниот пат откако брод патувал по неовластена рута и бил нападнат.