Глобалните цени на нафтата скокнаа, достигнувајќи над 110 долари за барел, бидејќи нападите врз енергетската инфраструктура низ Блискиот Исток ги потресоа пазарите, надминувајќи ги напорите на Белата куќа да ги ублажи загриженоста за зголемувањето на цените на енергијата.

Цената на суровата нафта брент, глобалната референтна цена за нафта, се искачи до 111,50 долари за барел, а американската сурова нафта достигна 99,78 долари за барел по извештаите дека Иран ја нападнал енергетската инфраструктура. Пријавени се пожари во клучни објекти во Катар, а во Саудиска Арабија се пресретнати воздушни закани, по предупредувањето од Корпусот на иранската Исламска револуционерна гарда.

Тој пораст на цените на нафтата го продолжи растот од претходно, откако полуофицијалната новинска агенција на Иран соопшти дека биле погодени полињата со природен гас Јужен Парс и нафтените постројки во Асалује. Претходно, цената на суровата нафта од типот Брент порасна за 3,83% и се сведе на 107,38 долари за барел. Американската сурова нафта порасна за 0,1% и се сведе на 96,32 долари за барел.

Цената на суровата нафта Брент се искачи и покрај тоа што Белата куќа привремено го отфрла Законот Џонс за да им дозволи на бродовите со странско знаме да транспортираат стоки помеѓу американските пристаништа во следните 60 дена.

„Ако ја оштетите или уништите енергетската инфраструктура, тоа веднаш го продолжува вашиот временски рок“, рече Роб Тумел, виш портфолио менаџер во „Тортоиз Капитал“. „Мора да ја обновите целата таа инфраструктура, а тој процес на обнова може да трае со месеци, можеби и со години. Значи, мислам дека веројатно на тоа реагира пазарот на нафта.“