Цената на бензините Еуросупер БС-95 и Еуросупер БС-98 се зголемува за три денари за литар, а на дизелот за шест денари за литар. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад малопродажната цена на Еуросупер БС-95 ќе биде 90 денари за литар, додека малопродажната цена на Еуросупер БС-98 92 денари. Дизелот, пак, ќе се продава за 94 денари за литар.

РКЕ донесе одлука за зголемување на цената и на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1), за

7 денари, и тоа сега ќе се чини 93 денари. Малопродажната цена на мазутот М-1 НС, се зголемува за 3,205 денари за килограм, на 45,373 денари.

Цените се формирани откако Владата на вчерашната седница донесе одлука за намалување на акцизите за еден денар за литар бензините и за два денари кај дизелот.

„Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување кај бензините во просек за 9,003% или за 86,250 долари за тон, кај дизелот зголемувањето е во просек за 14,963% или за 155,400 долари, кај екстра лесното масло зголемувањето е во просек за 13,200% или за 132,300 долари и кај мазутот зголемување во просек за околу 10,686% или за 51,000 долари за тон. Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот период, во просек изнесува 53,8991 ден/$ и е за околу 0,1001% понизок од курсот на доларот (53,9531 ден/$) по кој беа формирани цените со претходната пресметка, односно од 13-ти јули“, образложуваат од РКЕ.