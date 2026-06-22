Цената на бензините се намалува за 3,5, односно 4 денари, а на дизелот за 7 денари, одлучи Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со

комунален отпад. Со најновата одлука, од ноќеска на полноќ, малопродажната цена на бензинот Еуросупер БС-95, се намалува за 3,50 денари за литар на 84 денари, а на Еуросупер БС-98, се намалува за 4 денари на 86 денари за литар.

Најголемо е намалувањето на цената на дизелот и на Екстра лесното масло за домаќинство, за 7 денари. Дизелот ќе се продава за 80,5 денари, а Екстра лесното масло за домаќинство за 79,5

денари за литар. Малопродажната цена на мазутот, се намалува за 3,932 денари за килограм и ќе чини 42,291 денари.

„Со оваа одлука се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во

просек за 6,61 отсто. Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување кај бензините во просек за 8,216% или за 81,000 долари за тон, кај дизелот намалувањето е во просек за 12,699% или за 132,250 долари, кај екстра лесното масло намалувањето е во просек за 12,354% или за 126,000 долари и кај мазутот намалување во просек за околу 11,352% или за 62,300 долари за тон“; информираат од РКЕ.

Само петнаесетина минути пред РКЕ да испрати соопштение со новите цени, премиерот Христијан Мицкоски во изјава и со соопштение пратено од Владата, го најави намалувањето. Тој истакна дека очекува подрастично намалување на цените на горивата и дали се очекува стабилизација во Македонија и на глобално ниво со оглед на тоа што околу 55 трговски бродови поминаа низ Ормутскиот теснец, изјави:

„Очекувам во периодов, цената на барелот да се движи околу 80 долари за барел. Стојам на ставот дека нашите математики се тие, а треба да ги видиме кои се математиките на Регулаторната комисија. Но, очекувам поевтинување на бензините околу 2,5-3 денари и околу 7 денари намалување на дизелот,“ рече Мицкоски.