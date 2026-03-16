Малопродажните цени на бензините и дизелот се зголемуваат за седум, односно 6,5 денари за литар, одлучи Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Бензините Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98 од полноќ ќе се продаваат за 86,5 денари за литар, односно 88,5 денари. Цената на дизелот, пак се зголемува на 92 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство исто така поскапува за седум денари и ќе се продава за 89,5 денари за литар.

Регулаторната комисија одлучи да се зголеми и цената на мазутот за 4,867 денари за килограм, кој сега ќе се продава за 47,453 денари.

„Со оваа одлука се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек

за 8,98% во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно одлуката за

утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт на

Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад од 09.03.2026 година. Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување кај бензините во просек за 16,964% или за 136,750 долари за тон, кај дизелот зголемувањето е во просек за 11,714% или за 117,500 долари за тон. Имајќи ги предвид влијанијата на овие елементи во формирањето на цените на нафтените

деривати според Методологијата, малопродажните цени на нафтените деривати согласно Методологијата за формирање на цените, се зголемуваат во просек за 8,98%“, информираат од РКЕ.