Повеќе од 10 милиони луѓе низ Куба останаа без струја во своите домови и бизниси откако националната електрична мрежа во земјата се распадна по втор пат за една недела. Министерството за енергетика на Куба соопшти дека дошло до целосно исклучување на Националниот електричен систем, во соопштение објавено на социјалните мрежи. „Протоколите за реставрација веќе почнуваат да се спроведуваат“.

Кубанскиот оператор на електричната мрежа UNE соопшти дека постепено го обновува снабдувањето со електрична енергија, давајќи приоритет на виталните центри, вклучувајќи ги болниците и водоводните системи. Карипската земја претрпе три големи прекини на електричната енергија овој месец, бидејќи американската блокада на гориво го прекина увозот на странска нафта, неопходен за одржување на работата на електраните.

Комунистичката земја има застарена електрична инфраструктура и хроничен недостиг на гориво. Коалиција од меѓународни социјалистички групи пристигна во Хавана за време на викендот за да ја искажат својата поддршка за кубанската влада, носејќи со себе донации за помош во форма на соларни панели, основни прехранбени пакети и лекови.

Конвојот „Нуестра Америка“, флотила со помош што тргнува од Мексико, беше одложен поради немирните морски услови, но се очекува да пристигне во пристаништето во Хавана во понеделник.

Реткото јавно несогласување предизвикано од неодамнешната криза и националните прекини на електричната енергија ги натера локалните жители да удираат тенџериња и тави во центарот на Хавана во понеделник. Демонстрантите во градот Морон во централна Куба, исто така, го нападнаа и го запалија седиштето на Комунистичката партија истиот ден.

Неовластените демонстрации се нелегални во Куба, а оние што ја прекршуваат забраната ризикуваат да бидат затворени.

Откако американските војници го заробија поранешниот венецуелски претседател Николас Мадуро на 3 јануари, Доналд Трамп постојано беше прашуван за слични планови за Куба.

Се вели дека претседателот Трамп сака отстранување на кубанскиот претседател Мигел Дијаз-Канел, регионален сојузник на Венецуела, како услов за укинување на ембаргото за гориво.

Минатата недела, Трамп посочи дека е можно пријателско преземање на Куба, подоцна забележувајќи дека тоа би било „чест“.

Зборувајќи пред активистите кои доставуваат хуманитарна помош овој викенд, кубанскиот претседател рече дека островот има „план за подготовка за зголемување на подготвеноста на нашиот народ за одбрана“ од каква било американска воена агресија.

Американската и кубанската влада одржаа почетни фази од билатералните разговори со цел да се стави крај на кризата, потврди Дијаз-Канел, иако не е јасно како напредуваат.

Во петокот, кубанскиот заменик-министер за надворешни работи, Карлос Фернандез де Косио, инсистираше дека „политичкиот систем на Куба не е предмет на преговори и, секако, ниту претседателот ниту позицијата на кој било функционер во Куба не се предмет на преговори со САД“, објави Ројтерс.