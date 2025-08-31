нед, 31 август, 2025

Царините на Трамп ги зближуваат Кина и Индија

Индија и Кина се економски сили - петта и втора по големина во светот

Кина и Индија се зближуваат, откако двете земји се погодени од царините на американскиот претседател Трамп. Индискиот премиер Нарендра Моди слета во Кина на безбедносен самит, а неговата земја се соочува со царини од 50 отсто за стока наменета за САД, како дијаманти и ракчиња, како казна за континуираното купување руска нафта.

Експертите велат дека царините се закануваат да остават трајни траги врз динамичниот извозен сектор на Индија и нејзините амбициозни цели за раст. Кинескиот премиер Си Џинпинг, исто така, се обидува да ја оживее бавната кинеска економија во време кога високите американски царини се закануваат да ги попречат неговите планови. Индија и Кина се економски сили – петта и втора по големина во светот, а лидерите на двете најнаселени земји во светот бараат ресетирање на нивниот однос, кој претходно беше обележан со недоверба, во голем дел предизвикана од граничните спорови.

„Иако светот традиционално се фокусираше на најважниот билатерален однос во светот, САД и Кина, време е да се фокусираме повеќе на тоа како втората и потенцијално третата најголема економија, Кина и Индија, можат да соработуваат“, вели Ќиан Лиу, основач и извршен директор на „Вусава Адвајзори“, со седиште во Пекинг.

Но, односот е длабоко предизвикувачки.

Двете страни имаат нерешен и долгогодишен територијален спор – што означува многу пошироко и подлабоко соперништво. Насилство избувна низ долината Галван во Ладак во јуни 2020 година – најлошиот период на непријателство меѓу двете земји во повеќе од четири децении. Последиците беа во голема мера економски – враќањето на директните летови беше повлечено, визите и кинеските инвестиции беа ставени на чекање, што доведе до побавни инфраструктурни проекти, а Индија забрани повеќе од 200 кинески апликации, вклучувајќи го и ТикТок.

Веќе е објавено дека директните летови ќе продолжат, може да има повеќе олеснувања на визите и други економски договори.

Моди патува во Кина за Шангајската организација за соработка – регионално тело чија цел е да проектира алтернативен поглед на светот од оној на Западот. Членови се Кина, Индија, Иран, Пакистан и Русија.

