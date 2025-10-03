пет, 3 октомври, 2025

Цариниците заплениле средства за ветробрани, автоделови, алат и облека

МетаОд: Мета

-

Во текот на изминатата недела цариниците заплениле 15.603 литри средство за стакла за возила, 410 пара патики, 23 автоделови, 39,5 килограми кафе, 69 парчиња облека, 2 употребувани велосипеди, 43 штеки цигари, 44 ножеви за циркуларна пила и регистарски таблички, соопштуваат од Царинската управа.

Мобилните царински тимови и царинските службеници од граничните царински испостави откриле и спречиле повеќе прекршочни дела: На граничниот премин Блаце при контрола на камион на влез во државата откриени се 15.603 литри средство за стакла за возила.

„410 пара патики со ознаки на заштитена трговска марка се задржани на излез од државата на граничниот премин Блаце. Стоката е задржана поради сомневање дека повредува права од интелектуална сопственост. Мобилните царински тимови ја откриле при контрола на камион со турски регистрски таблички кој бил натоварен со стока со потекло од Турција наменета за фирма од Косово. Вкупно 23 делови за возила откриени се во два одвоени случаи од страна на Службата за мобилни скенери, при контрола на две возила пријавени за влез во државата на граничниот премин Табановце автопат. Во првиот случај, царинските службеници реагирале кога забележале лице кое се обидувало да префрли 4 употребувани гуми и 4 употребувани алуминиумски бандажи за патничко возило преку оградата на терминалот за стоково царинење. Во вториот случај, при контрола со мобилен скенер на камион со македонски влекач и холандска приколка биле забележани неправилности во преградите за алат на влекачот“, наведено е во соопштението од Царина.

При извршена физичка контрола биле пронајдени 4 употребувани вентилатори со мотор за испарувач за ладилник за товарно возило и 11 нови ремени за затегнување на товар. При контрола на автобус на влез во државата на граничниот премин Табановце се откриени 39.5 килограми кафе и тоа 36 пакувања по 1 килограм од типот Gourmet by Tobia и 14 пакувања по 250 грама од типот Miscela cremosa.

„69 парчиња облека (дуксери, панталони, маици, фармерки и долни тренерки), откриени се при контрола со скенер на камион откако биле забележани неправилности во кабината, во пределот на горниот кревет. Во багажникот на автомобил кој бил пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце пронајдени се 2 употребувани велосипеди марка Cube. На Меѓународниот аеродром Скопје, пронајдени се 43 штеки цигари со и без акцизни маркици. Цигарите се откриени при контрола со рентген на куферите на тројца македонски државјани кои имале намера да отпатуваат со лет за Лондон. Во автобус на граничниот премин Табановце пријавен за влез во држвата во две најлоснки ќеси кои биле сместени под патничките седишта, откриени се 44 кружни ножеви за циркуларна пила. Комплет бугарски регистарски таблици и сообраќајни дозволи се откриени на граничниот премин Делчево на излез од државата. Табличките и сообраќајните дозволи припаѓале на возило кое било расходувано во отпад и за кое возачот не поседувал доказ за платени увозни царински давачки, согласно законските прописи“, информираат во Царина.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Нови царини на Трамп за странски филмови, мебел, камиони и кујнски елементи

Претседателот Доналд Трамп во објава на Truth Social изјави дека ќе воведе 100 отсто царина на сите филмови што се направени надвор од САД. Трамп...
Повеќе
Подглавна секција

Двајца притвореници се повредени во пукотница во објект на американската имиграциска и царинска служба во Далас

Најмалку двајца притвореници беа застрелани во објект на американската Служба за имиграција и царина во Далас, според двајца службеници за спроведување на законот кои...
Повеќе

Најнови

Македонија

ОЈО Скопје поведе две постапки за семејни насилства

Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против едно лице за кривични дела – Телесна повреда од член 130 став 2 во врска став 1 од Кривичен законик. На 25 септември, во семејниот...
Повеќе
Македонија

Основниот кривичен суд Скопје целосно го одобри обвинителниот акт за пожарот во дискотеката „Пулс“

Основниот кривичен суд Скопје во целост го одобри обвинителниот акт за пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани. Судот денеска информира дека предметот согласно АКМИС системот е распределен кај надлежен судија за...
Повеќе
Македонија

Цариниците заплениле средства за ветробрани, автоделови, алат и облека

Во текот на изминатата недела цариниците заплениле 15.603 литри средство за стакла за возила, 410 пара патики, 23 автоделови, 39,5 килограми кафе, 69 парчиња облека, 2 употребувани велосипеди, 43 штеки цигари,...
Повеќе
Македонија

УНИЦЕФ: Децата не може да гласаат, но за градоначалниците децата треба да се приоритет

Промовирање здрава исхрана во и околу училиштата, поддршка на децата изложени на ризик од сиромаштија, воведување едносменска настава за сите деца, проширување на услугите за предучилишно образование и грижа за децата,...
Повеќе

ОЈО Скопје поведе две постапки за семејни насилства

Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против едно лице за кривични дела – Телесна повреда од член 130 став 2 во врска став 1 од Кривичен законик. На 25 септември,...

Основниот кривичен суд Скопје целосно го одобри обвинителниот акт за пожарот во дискотеката „Пулс“

Цариниците заплениле средства за ветробрани, автоделови, алат и облека

УНИЦЕФ: Децата не може да гласаат, но за градоначалниците децата треба да се приоритет

Блокиран сообраќај и уништени продавници во демонстрации низ Европа по запирањето на флотилата со помош за Газа

Почвата и водата во Трубарево повторно ќе се испитуваат, но не и храната – таа била безбедна

Зоран Божиновски исклучен од ЗНМ поради родово базирано вознемирување и сериозни етички повреди

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

ОЈО Скопје поведе две постапки за семејни насилства

Основниот кривичен суд Скопје целосно го одобри обвинителниот акт за пожарот во дискотеката „Пулс“

УНИЦЕФ: Децата не може да гласаат, но за градоначалниците децата треба да се приоритет