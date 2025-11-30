Обилните дождови предизвикаа огромни поплави и лизгање на земјиштето низ Азија, при што загинаа повеќе од 600 луѓе, а стотици сè уште се водат како исчезнати. Поројните дождови предизвикани од циклон погодија делови од Индонезија, Тајланд и Малезија оваа недела кога се формираше ретка тропска бура во Малачкиот теснец – тесен воден пат што го одделува индонезискиот остров Суматра од другите две земји.

Шри Ланка беше погодена од бура од која обилни дождови сега се приближуваат кон јужниот брег на Индија, што доведе до откажување на 47 летови на аеродромот Ченај во саботата, според објава на X. Суровите временски услови одзедоа животи на најмалку 303 лица во Индонезија, 153 во Шри Ланка, 162 во Тајланд и две во Малезија, изјавија официјални лица за новинската агенција Ројтерс.

Индонезиските спасувачки екипи се борат да стигнат до најтешко погодените области на Суматра, каде што циклонот Сењар предизвика катастрофални лизгања на земјиштето и поплави.

Најмалку 303 лица загинаа, а 279 сè уште се водат како исчезнати, изјави за Ројтерс во саботата шефот на индонезиската агенција за ублажување на катастрофи (BNPB). Видео снимките покажуваат хеликоптери како доставуваат залихи на островот, познат по бујните дождовни шуми, активните вулкани и критично загрозената популација на орангутани.

„За време на поплавата, сè исчезна. Сакав да ја спасам облеката, но куќата ми се сруши“, изјави за Ројтерс жител на Биреуен, во најсеверната покраина на Суматра, Ачех.

Спасувачите се обидуваат да стигнат до жителите заглавени од поплавите од вторник, кога монсунските дождови предизвикаа излевање на реките во покраината Северна Суматра.

Преку теснецот, најмалку 162 лица загинаа поради екстремните временски услови во јужен Тајланд, изјави портпаролот на владата Сирипонг Ангкасакулкиат за Ројтерс во саботата. Околу 3,5 милиони луѓе се погодени, а властите со авион ги превезуваат пациентите и ги пренесуваат критичните залихи, вклучително и боци со кислород, до поплавените заедници.

Во Шри Ланка циклонот Дитва предизвика лизгање на земјиштето и поплави. Повеќе од половина милион луѓе го почувствуваа гневот на циклонот, а во Малезија, две лица биле потврдени како мртви откако Сењар, тогаш тропска бура, стигнала до копното кратко по полноќ во петокот.

Југоисточна Азија, која ги вклучува Индонезија, Тајланд и Малезија, е една од областите најранливи на климатските промени, предупредуваат научниците. Тековните екстремни временски услови во регионот би можеле да произлезат од интеракцијата на два активни системи, тајфунот Кото на Филипините и необичното формирање на циклонот Сењар во Малачкиот теснец, изјавија метеоролозите за Ројтерс.

На други места во Југоисточна Азија овој месец, смртоносни поплави опустошија делови од Виетнам, каде што поплавите и лизгањата на земјиштето убија десетици луѓе. Исто така во регионот овој месец, Филипините претрпеа два смртоносни тајфуни – Калмеги и Фунг-вонг – за една недела, кои убија стотици луѓе и принудија повеќе од 1,4 милиони да се евакуираат.