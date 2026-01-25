Повеќе од 500.000 домаќинства во САД, дури до Тексас на запад останаа без струја, а се очекуваше повеќе од 9.600 летови да бидат откажани денеска пред огромната зимска бура што се закани да ги парализира источните држави со обилни снежни врнежи. Метеоролозите изјавија дека снег, лапавица, замрзнат дожд и опасно ниски температури ќе го зафатат источниот дел од земјата денеска и во текот на неделата. Нарекувајќи ги бурите историски, претседателот Доналд Трамп вчера одобри прогласување на федерална вонредна состојба за катастрофа во Јужна Каролина, Вирџинија, Тенеси, Џорџија, Северна Каролина, Мериленд, Арканзас, Кентаки, Луизијана, Мисисипи, Индијана и Западна Вирџинија.

„Ќе продолжиме да ги следиме и да останеме во контакт со сите држави на патот на оваа бура. Останете безбедни“, напиша Трамп во објава на Truth Social.

Седумнаесет држави и округот Колумбија прогласија временски вонредни состојби, соопшти Министерството за внатрешна безбедност. Секретарката на Министерството за здравство и безбедност, Кристи Ноем, на прес-конференција во саботата, ги предупреди Американците да преземат мерки на претпазливост.

„Ќе биде многу, многу студено“, рече Ноем. „Затоа ги охрабруваме сите да се снабдат со гориво, со храна и заедно ќе го надминеме ова.“

„Имаме екипи за комунални услуги кои работат на враќање на тоа што е можно побрзо“, додаде Ноем.

Бројот на прекини продолжи да расте, повеќе од 500.000 американски домаќинства беа без електрична енергија, од кои повеќе од 100.000 во Мисисипи, Тексас и Тенеси. Други погодени држави беа Луизијана и Ново Мексико.

Министерството за енергетика во саботата издаде итна наредба со која го овластува Советот за електрична сигурност на Тексас да распореди резервни ресурси за генерирање во центри за податоци и други големи објекти, со цел да се ограничат прекините во државата.

Во неделата, Министерството за економија издаде итна наредба за овластување на операторот на мрежата PJM Interconnection да управува со специфични ресурси во средноатлантскиот регион, без оглед на ограничувањата поради државните закони или еколошките дозволи.

Националната метеоролошка служба предупреди за невообичаено обемна и долготрајна зимска бура што ќе донесе широко распространета, тешка акумулација на мраз на југоистокот, каде што може да се очекуваат оштетувачки до локално катастрофални влијанија.