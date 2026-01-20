Бугарскиот претседател Румен Радев вчера изјави дека ќе поднесе оставка, поттикнувајќи ги шпекулациите дека ќе формира своја политичка партија за да се кандидира на претстојните парламентарни избори откако претходната влада се повлече минатиот месец. Радев, кој требаше да ја извршува претежно церемонијалната функција до јануари 2027 година, изјави дека денеска ќе ја поднесе својата оставка до Уставниот суд. Доколку биде одобрена, тој ќе биде заменет од потпретседателката Илијана Јотова до претседателските избори во ноември.

Радев, кој изрази скептицизам во врска со неодамнешниот потег на Бугарија за приклучување кон еврозоната и зазеде позиции пријателски настроени кон Кремљ во врска со војната во Украина и санкциите против Русија, беше избран за претседател во 2016 година и повторно во 2021 година.

Но, тој долго време ја споменуваше можноста за формирање своја партија за да донесе стабилност и борба против корупцијата во една од најсиромашните и најкорумпираните земји во Европската Унија.

„Денешната политичка класа ги изневери надежите на Бугарите“, рече тој во говорот. „Ни треба нов јавен договор“.

Потегот на Радев да се повлече, кој е широко очекуван во балканската земја, доаѓа во услови на долгогодишна политичка криза која ја води Бугарија кон осмите парламентарни избори за четири години.

Фрагментираниот парламент значеше дека серија победници на изборите не успеаја да освојат мнозинство или да создадат трајни коалиции.

Претходната влада траеше речиси една година сè додека протестите против новиот буџет и широко распространетата корупција не ја принудија да поднесе оставка во декември. Избори се очекуваат во наредните месеци.

Во меѓувреме, Радев, поранешен командант на воздухопловните сили, постојано мораше да назначува привремени влади, зголемувајќи го својот профил и своите политички амбиции, велат аналитичари и западни дипломати.

Радев не кажа ништо за плановите за нова партија и не е јасно дали ќе направи потег пред претстојните избори. Но, се чини дека ова е можност за него да стане спасител од хаосот, рече Тихомир Безлов, виш соработник во Центарот за проучување на демократијата во Софија.

Гласачите стануваат сè повеќе разочарани од моменталната политичка клима, во која доминираат политички ветерани, меѓу кои и поранешниот премиер Бојко Борисов, кој ја води водечката партија ГЕРБ, и олигархот Дељан Пеевски, кој е под санкции од САД и Велика Британија за корупција.

Неодамнешните анкети на „Алфа рисрч“ покажаа огромна поддршка за нова партија и длабока недоверба кон моменталниот политички систем.

Сепак, аналитичарите велат дека иако Радев има поддршка од јавноста, веројатно нема да освои апсолутно мнозинство ако формира нова партија и се кандидира на избори.

Националната анкета објавена минатата недела од бугарската консултантска компанија „Маркет линкс“ покажа дека 44% од испитаниците му веруваат на Радев, наспроти 34% кои не му веруваат.