Бугарија ќе стане 21. држава што ќе ја усвои валутата на ЕУ, а креаторите на политики се надеваат дека овој потег ќе ја зајакне економијата, пренесува „Гардијан“.

Ова се очекува да се случи во во јануари, во услови на нови внатрешни политички турбуленции и стравувања дека дезинформации поврзани со Русија ја продлабочуваат недовербата кон новата валута.

Балканската земја со 6,5 милиони жители ќе стане 21. членка на еврозоната на 1 јануари, а носителите на одлуки во Брисел и Софија се надеваат дека тоа ќе ја поттикне економијата на најсиромашната земја во ЕУ и ќе ја зацврсти нејзината про-западна насока.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека благодарение на еврото, Бугарија ќе има повеќе трговија, повеќе инвестиции и повеќе „квалитетни работни места и реални приходи“.

При неодамнешна посета на Софија, еврокомесарот за економија Валдис Домбровскис изјави дека овој потег е клучен во време на руската војна во Украина, зголемени геополитички тензии и глобална економска неизвесност, кои „ја нагласуваат важноста на европското единство“.

„Повеќето европски земји вклучувајќи ја и Бугарија се премногу мали за сами да го обликуваат денешниот свет. Тие можат само да добијат неопходна тежина преку целосна интеграција во пошироките политички и економски структури на Европската унија“, рече тој.

И покрај најавените придобивки, Бугарите не се обединети околу ова прашање. Неодамнешна анкета на Министерството за финансии покажа дека 51 отсто од граѓаните го поддржуваат влезот во еврозоната, а 45 отсто се против.

Во јуни имаше тепачка во парламентот кога Европската комисија го одобри влезот во еврозоната, при што пратеници од крајно десничарската, про-руска партија „Преродба“ ја блокираа говорницата.

Петар Ганев, виш истражувач во Институтот за пазарна економија, тинк-тенк со седиште во Софија, изјави дека поделбите околу еврото се симптом на пошироки политички тензии.

„Ова не е изненадување. Земјата е поделена околу речиси сè што можете да замислите. И по политичката нестабилност, завршивме во многу непријателска политичка средина“, рече тој.