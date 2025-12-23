Бугарската национална компанија „Железничка инфраструктура“ (НКЖИ) ја избра компанијата која треба да ја модернизира железничката линија Софија – Перник – Радомир и Ѓуешево до граница со Македонија. Вкупната вредност на договорите за реконструкција на делниците е над 260 милиони евра без ДДВ.

Двата проекти се дел од Коридорот 8, а нивната имплементација е важен чекор кон обновување на железничката мрежа и подобрување на регионалната поврзаност помеѓу Црното и Јадранското Море, објаснува НКЖИ. Делницата од Софија преку Перник до Радомир ќе ја поправи конзорциумот ИСПА, кој понуди 210 милиони евра.

Предвидено е да се изгради двојна железничка линија за брзини до 160 км/ч, да се реновира развојот на пругата кај станиците и целосно да се елиминираат премините на ниво со патен и пешачки сообраќај. Рокот за имплементација е до средината на 2029 година, објави НКЖИ.

Конзорциумот „Ѓуешево 2025“ е избран за поправка на железничката линија од Ѓуешево до границата со Република Северна Македонија. Цената што ја понуди е речиси 50 милиони евра без ДДВ за делницата од 2,4 км.

Јавната набавка за последните 2,4 км од железничката станица Ѓуешево до границата со Македонија е во фаза на проектирање и изведба. Покрај изградбата на пругата, планирана е и реконструкција на железничката станица Ѓуешево, која ќе стане гранична патничка и товарна станица за земјите од Шенген зоната. Рок за завршување на активностите е до крајот на 2028 година за целата делница, освен за последните 420 метри до тунелот.