Како што веќе најави бугарската техничка влада и претседателот Румен Радев, Бугарија останува на ветото за Северна Македонија за отпочнување на преговорите со ЕУ. Бугарската блокада за одржување на првата Меѓувладина конференција со нашата земја доаѓа и покрај тоа што останатите земји-членки на ЕУ сметаат дека Северна Македонија и Албанија треба да ги отпочнат преговорите со ЕУ. Бугарија на денешниот Совет за општи работи на ЕУ останала на својот став за блокада.

Германскиот министер за Европа, Михаел Рот на Твитер попладнево напиша дека билатералните прашања треба да бидат решавани на билатерално ниво, барајќи да се размислува стратешки и да се исполнат обврските кон Северна Македонија Албанија. И покрај ваквите пораки кои почнаа и јавно да доаѓаат од значајни дипломати, и македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи денеска рече дека првичните информации од Министерскиот совет на ЕУ не се позитивни за нашата земја.

Please. Let bilateral issues be handled bilaterally, without blocking the entire 🇪🇺 moving forward. Let’s think strategically and realise: need to fulfill our obligations towards #Albania🇦🇱& #NorthMacedonia 🇲🇰 NOW + have no interest in leaving strategic vacuum there. Thank you.

— Michael Roth MdB 🇪🇺 (@MiRo_SPD) June 22, 2021