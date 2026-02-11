Основниот јавен обвинител Гаврил Бубевски, преку соопштение до јавноста демантира дека поседувал 4 мобилни телефони и дека влијаел врз судски предмети додека бил обвинител во Специјалното јавно обвиинителство, наводи кои ги кажала адвокатката лејла Кадриу во интервју во емисија „Вечерното шоу на Богдан Илиевски” на ТВ Алфа.

„Најостро ги демантирам клеветите и измислените наводи изнесени од адвокатката Лејла Кадриу. Наводите кои се однесуваат на моето постапување и на работата на поранешното СЈО се невистинити и креирани со цел да наштетат на мојот личен и професионалениот углед, за што веднаш по емисијата иницирав постапка со која од неа побарав извинување за јавно изнесените лаги. Ако не добијам извинување во законски предвидениот рок, ќе поднесам граѓанска тужба за клевета и во суд ќе се докаже дека се што беше кажано во наведената емисија е апсолутна невистина“, пишува Бубевски во реакцијата до медиумите.

Како што тој тврди, вистината е дека тој никогаш немал 4 мобилни телефони.

„Додека бев јавен обвинител во СЈО имав еден телефонски број кој го користев за цело време додека бев во тоа обвинителство. По враќањето во ОЈО Скопје исто така користам само еден телефон. Мојот единствен, во моментов приватен телефонски број го знаат сите новинари и многу граѓани, бидејќи вистински верувам во начелото на транспарентност и на тој телефон секогаш сум бил и останувам отворен и достапен за сите прашања. Ги отфрлам сите наводи за какво било влијание и стојам зад секоја одлука која сум ја донел“, додава Бубевски.

Како што додава, во голем дел од ситуациите кои биле претставени, како што е предавањето на прислушуваните материјали во СЈО, тој тврди дека лично воопшто не бил присутен, за што имал и соодветни докази.

„На страна од тоа, записник за тие материјали постои и тој е дел од доказите во предметот Таргет-Тврдина. Од позиција на поранешна јавна обвинителка за чие оддалечување најпрвин од СЈО, а потоа и од редовното обвинителство, причините се многу добро познати во јавнообвинителската организација, каде и се водени и соодветни постапки за одговорност, Кадриу се обидува да го загрози мојот професионален интегритет и да влијае врз моето извршување на јавнообвинителската функција. Мотивите за овој и други вакви слични настапи мене ми се јасни, но немам намера во ниту еден момент да им подлегнам на тие лаги и манипулации. Ќе ги искористам сите законски механизми за заштита, како што веќе направив и поднесов тужба и за лагите изнесени од уште еден адвокат – поранешен обвинител кој јавно настапува со истите намери и мотиви. Очекувам во судска постапка да се докаже вистината наспроти лагите со кои „храбрите” поединци ја манипулираат јавноста подолг временски период, а со тоа да се утврди и нивната кредибилност како извори за информации во медиумите по однос на вистинските состојби во правосудството“, пишува Бубевски.