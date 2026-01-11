Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против 41-годишен маж од Велес, со непријавено престојувалиште во Скопје, осомничен за кривично дело телесна повреда при вршење семејно насилство, казниво по член 130 став 2 во врска со став 1 од Кривичниот законик.

Според информациите од Обвинителството, осомничениот со умисла ја повредил својата вонбрачна партнерка во нивниот заеднички дом. Инцидентот се случил додека оштетената се подготвувала да ја однесе нивната ќерка во градинка, кога најпрво дошло до вербална расправија, по што осомничениот во повеќе наврати ја удирал по главата со лажица за облекување чевли.

Жртвата се повлекла во спалната соба, но осомничениот насилно ја турнал на креветот, ѝ го одзел мобилниот телефон и го фрлил на подот, по што продолжил со насилството, плукајќи ја по лицето и удирајќи ја со тупаници по главата и телото. Од нападот, оштетената се здобила со телесни повреди, констатирани како контузија и хематоми.

Јавниот обвинител при одлучувањето го имал предвид фактот дека жртвата и претходно го пријавила осомничениот за семејно насилство, но подоцна го повлекла предлогот за кривично гонење. Со цел обезбедување на присуството на осомничениот во текот на постапката, како и за заштита на оштетената од понатамошно насилство, до судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје е доставен предлог за определување мерка притвор.