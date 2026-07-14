Тајландските власти истражуваат дали небрежноста е причината за смртоносниот пожар во бар во Бангкок доцна во неделата, бидејќи преживеаните пријавиле дека вратите биле заклучени и дека немало сигнализација за итни излези. Употребата на запаливи материјали како декорација можеби го олеснила брзото ширење на пожарот, кој започнал во близина на сцената, вели полицијата.

„Ова укажува на недостаток на претпазливост и непочитување на безбедноста на посетителите“, изјави во понеделник полицискиот генерал Китират Фанфет.

Пожарот остави најмалку 30 мртви, а десетици повредени. Првите спасувачи пронајдоа многу од жртвите во тоалетите на крајот од барот, од каде што експертите веруваат дека се обиделе да избегаат – но не можеле.

До вторник наутро, 27 од починатите жртви се идентификувани, соопштија властите. Повеќе од 70 лица се повредени, од кои 24 се критично. Прелиминарните истраги сугерираат дека пожарот е предизвикан од краток спој во клима уредот, кој брзо ја прекинал струјата низ целиот бар.

Но, неколку луѓе кои го посетиле барот претходно го опишале како темна соба дури и во неговата оригинална состојба. Фацара Камлоет, која го посетила барот во мај, изјавила дека излезите не биле добро обележани.

Бусакорн Саенсук, експерт за противпожарна безбедност од Инженерскиот институт на Тајланд, кој ги прегледал последиците во Ронг Бер На Лат Прао, рекол дека вратата во близина на тоалетите била заклучена, додека двете врати на влезот биле делумно блокирани од мебел и други предмети.

„Доколку знаците за итни случаи беа запалени, луѓето ќе можеа да видат како вратата е заклучена и можеби ќе можеа да ја отклучат“, вели таа. Бусакорн, исто така, забележа дека сцената била украсена со лесно запаливи материјали како што се пластични цвеќиња, додека таванот бил малтерисан со запалива пена.

Преживеаните опишале како сцената била зафатена од пламен за неколку секунди. Тајландскиот инди-бенд Тотсакан, кој настапувал кога избувнал пожарот, изгубил двајца членови во трагедијата.

Ворсак Канок Нукулчаи, професор специјализиран за градежно инженерство, верува дека многу луѓе би умреле од вдишување токсичен чад дури и пред да изгорат.