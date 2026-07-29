Спасувачите активно бараат преживеани еден ден откако земјотрес со јачина од 7,1 степени го потресе јужниот дел на Јапонија, при што загинаа најмалку 13 лица, и дополнително огромнин прекини на струја во илјадници домови, а беа и оштетени патишта низ регионот, пренесува Ројтерс.

Осум лица беа извлечени од урнатините на делумно срушен трговски центар во близина на градот Кумамото, кој беше разурнат од експлозија нешто повеќе од еден час по земјотресот во вторник. Од нив, тројца починаа.

Уште тројца работници во трговскиот центар остануваат исчезнати по проверките на околу 2.700 вработени, изјави Акио Јошида, претседател на операторот на трговски центри „Аеон“, на прес-конференција во среда. Клиентите беа евакуирани веднаш по првичниот земјотрес.

„Дури и сега има луѓе што чекаат да бидат спасени, а ова е трка со времето“, изјави премиерот Санае Такаичи пред новинарите во Токио. „Ќе ги мобилизираме сите расположиви ресурси на терен за да спасиме што е можно повеќе луѓе.“

Вкупно, 13 лица загинаа, петмина имаа срцев удар, а најмалку осум други беа сериозно повредени, соопштија властите. Според извештаите, болниците лекуваат десетици други пациенти.

Властите истражуваат можна експлозија на гас во трговскиот центар „Еон“. Спасувачите пријавиле мирис на гас во зградата, но причината за инцидентот сè уште е под истрага, изјави портпаролот на јапонската влада, Минору Кихара.

Екипите за итни случаи за спасување од пожар, полицијата и околу 170 војници се фокусирани на областите од зградата каде што биле примени повици за помош. Повеќе од 4.500 војници се распоредени за да помогнат во напорите за закрепнување низ зоната на земјотрес.

Пет лица загинаа, а уште двајца беа повредени во отворањето на нова фабрика за таблети „Нипон Пејпер Индастрис“ каде што земјотресот урна оџак, соопшти јавниот радиодифузен сервис НХК. Претставник на локалната власт претходно изјави дека седуммина се водат како исчезнати во инцидентот.

Низ целата префектура, која исто така претрпе смртоносен земјотрес пред една деценија, околу 260.000 луѓе добија инструкции да одат во центри за евакуација, соопштија властите. Полицијата соопшти дека добила 386 итни повици по земјотресот, вклучувајќи извештаи за урнати згради и луѓе кои бараат спасување.

Епицентарот на земјотресот бил околу 20 км јужно од градот Кумамото, најголемиот град во централниот дел на Кјушу со население од околу 700.000 жители. По земјотресот следеле повеќе од 100 мали последователни потреси кои продолжиле до среда.

Во блискиот град Јацуширо – меѓу најтешко погодените области – многу домови имале оштетени покриви, а неколку згради се урнале. Патиштата што водат до крајбрежниот град биле напукнати и искривени на места, а многу бизниси останале затворени.

Дел од мост се урна во реката Кумагава, привлекувајќи постојан прилив на љубопитни жители на местото.

„Се вратив директно дома и оттогаш помагам во чистењето“, изјави тој за Ројтерс додека отстрануваше урнатини од урнатините на портата во храмот во населбата.

Властите ги предупредија жителите во областите што ги почувствуваа најголемите потреси да бидат во состојба на готовност за понатамошни силни потреси околу една недела, како и за ризикот од лизгање на земјиштето. На јапонската скала за сеизмички интензитет, потресот од вторникот го измери највисокото ниво од 7 степени во некои области.

Со повеќе од 36.000 домови сè уште без струја, а други без вода, властите предупредуваат за ризикот од болести поврзани со топлината, бидејќи температурите достигнаа 34 степени Целзиусови во среда.

Една болница во градот Уки, во близина на епицентарот, изјави дека прекинот на електричната енергија предизвикан од земјотресот значел дека не можела да функционира.

„Стана како теренска болница“, изјави раководителот на административниот оддел за NHK. Друга болница во градот соопшти дека ги суспендирала приемите бидејќи повеќе не можела да се справи со дополнителни итни случаи откако примила 86 повредени лица по земјотресот, вклучувајќи тројца со сериозни повреди.

Повредени се и неколку патници во брзите возови во времето на земјотресот, соопштија операторите, додавајќи дека услугите биле веднаш суспендирани по потресот.