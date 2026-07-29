Спасувачите утрово очајно бараа преживеани од земјотресот со јачина од 7,1 степени што ја потресе јужна Јапонија, при што загинаа најмалку 13 лица, прекина електричната енергија во илјадници домови и беа оштетени патишта низ регионот.

Осум лица беа извлечени од урнатините на делумно срушен трговски центар во близина на градот Кумамото, кој беше разурнат од очигледна експлозија околу еден час по земјотресот. Од нив, тројца починаа.

Операторот на трговскиот центар „Еон“, изјави дека четворица работници во трговскиот центар во Кумамото се исчезнати по проверките на околу 2.700 вработени. Клиентите беа евакуирани веднаш по првичниот земјотрес.

„Дури и сега има луѓе што чекаат да бидат спасени, а ова е трка со времето. Ќе ги мобилизираме сите расположиви ресурси на терен за да спасиме што е можно повеќе луѓе“, изјави премиерот Санае Такаичи пред новинарите во Токио.

Властите истражуваат можна експлозија на гас во трговскиот центар „Еон“, објавија медиумите. Спасувачите пријавиле мирис на гас во зградата, но причината за инцидентот е сè уште под истрага, изјави портпаролот на јапонската влада, Минору Кихара.

Екипите за итно спасување од пожар, полицијата и околу 170 војници се фокусирани на областите од зградата каде што биле примени повици за помош. Повеќе од 4.500 војници се распоредени за да помогнат во напорите за опоравување низ зоната на земјотрес.

Седум лица се исто така исчезнати откако се сруши оџак во „Нипон Пејпер Индастрис“, додека четворица други се сериозно повредени, изјави претставник на локалната власт. Се објави дека болниците лекуваат десетици пациенти.

Низ префектурата, која исто така претрпе смртоносен земјотрес пред една деценија, околу 260.000 луѓе добиле инструкции да одат во центри за евакуација, соопштија властите. Полицијата соопшти дека добила 386 итни повици по земјотресот, вклучувајќи извештаи за урнати згради и луѓе кои бараат спасување.

Епицентарот на земјотресот беше околу 20 км јужно од градот Кумамото, најголемиот град во централниот дел на Кјушу со население од околу 700.000 жители.

Во блискиот град Јацуширо – меѓу најтешко погодените области – многу домови имаа оштетени покриви, а има и неколку урнати згради. Патиштата што водат до овој крајбрежен град беа испукани и искривени на места, а многу бизниси останаа затворени.

Дел од мост се урна во реката Кумагава. Властите ги предупредија жителите во областите што ги почувствуваа најголемите потреси да бидат во состојба на готовност за понатамошни силни потреси околу една недела, како и за ризикот од лизгање на земјиштето.

Со повеќе од 36.000 домови кои сè уште се без електрична енергија, бидејќи температурите се искачуваат до околу 34 степени Целзиусови, властите предупредија и за ризикот од топлотен удар.

Една болница во градот Уки, во близина на епицентарот, соопшти дека прекинот на електричната енергија предизвикан од земјотресот значел дека не можела да функционира.

„Стана како теренска болница“, изјави раководителот на административниот оддел. Друга болница во градот соопшти дека ги суспендирала приемите бидејќи повеќе не можела да се справи со дополнителни итни случаи откако примила 86 повредени лица по земјотресот, вклучувајќи тројца со сериозни повреди.

Неколку патници во брзите возови во времето на земјотресот исто така беа повредени, рекоа операторите, кои веднаш ги суспендираа сите услуги по потресот.

Вниманието на јавноста беше насочено кон уривањето на трговскиот центар „Еон“, најголемиот во префектурата.

Една страна од трговскиот центар, во кој има околу 200 продавници, беше откорната, откривајќи челични греди и расфрлајќи остатоци низ паркингот, покажаа снимките.