Во последните 24 часа, полицијата регистрирала 412 лица кои не носеле заштитна маска, за кои ќе следуваат прекршочни санкции согласно пропишаните казни во Уредбата на Владата на РСМ, информираат од Министерството за внатрешни работи (МВР). Оттаму апелираат до граѓаните да ги почитуваат мерките и протоколите донесени од Владата со цел справување со ковид-19.

Но, и покрај апелите на МВР до граѓаните, нивните статистички податоци покажуваат дека изминативе денови се намалува бројот на регистрирани прекршувања на оваа мерка. „Мета.мк“ претходно пишуваше дека расте загрижувачкиот број на луѓе што не носат заштитна маска на лицето, а што е важно правило за да се спречи ширењето на корона вирусот. Податоците на МВР покажуваат дека казнувањата на граѓаните, односно регистрираните прекршоци, почнале да се намалуваат во втората половина на јуни.

Наспроти ова, бројката на регистрирани новозаболени лица од ковид-19 секојдневно расте во нашата земја, а заедно со нив, се зголемува и бројот на починати лица од оваа болест. Загрижувачка е состојбата со бројката на активни случаи во Скопје, особено во Општина Чаир.

Здравствените власти секојдневно апелираат да се почитуваат мерките за носење заштитна маска, држење дистанца и дезинфекција на рацете. Неодамна американскиот научник Рич Дејвис објави фотографии од експеримент кој покажува колку е важно да се носи заштитна маска. Експериментот покажува дека со носењето маска се спречува респираторните капки да се пренесат во околината.

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.

Two simple demos:

First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU

— Rich Davis, PhD, D(ABMM), MLS 🦠🔬🧫 (@richdavisphd) June 26, 2020