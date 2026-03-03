Според групите за човекови права, повеќе од 700 цивили се убиени од почетокот на војната меѓу САД и Израел врз Иран минатиот викенд, додека луѓето во Иран му кажаа на Гардијан дека се плашат од зголемување на бројот на жртви.

Иранското друштво на Црвената полумесечина соопшти дека најмалку 555 лица се убиени низ целиот Иран. Сепак, во својот последен извештај, новинската агенција „Активисти за човекови права“ со седиште во САД објави дека најмалку 742 цивили се убиени, вклучувајќи 176 деца. Речиси целосното затемнување на интернетот ја отежнува независната верификација на точните бројки, бидејќи групата за човекови права предупредува дека бројките би можеле да се зголемат.

Норвешката група за човекови права „Хенгау“ соопшти дека е загрижена за зголемувањето на бројот на цивилни жртви, при што најголем број цивилни жртви е регистриран во покраината Хормозган во јужен Иран, по ракетен напад врз основно училиште за девојчиња во Минаб за време на викендот, во кој наводно загинале повеќе од 150 лица, вклучувајќи деца.

Во услови на постојан бран заеднички американско-израелски напади низ неколку градови во Иран, жителите кои разговараа со „Гардијан“ рекоа дека добиле бран предупредувања и пораки од властите на нивните мобилни телефони.

Според „Хенгау“, луѓето во градот Санандаџ, главен град на Ирански Курдистан во северозападниот дел на Иран, добиле пораки од разузнавачката организација на Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) во кои се предупредува дека секое јавно движење или присуство на улиците ќе се смета за директна соработка со непријателот.

Во пораката се наведува дека ова имало за цел да се спречат терористички акции и улични немири, опишани како следните чекори во планот на непријателот.

Некои жители интервјуирани од „Гардијан“ рекоа дека луѓе во други градови, исто така, ги добиле текстуалните пораки од властите. „ИранВајр“, ирански медиум во егзил, исто така објави слични текстуални пораки со кои ги предупредуваат примателите против „какво било движење“.

Студент од Техеран рече: „Режимот повторно го исклучи интернетот и сега сите се обидуваме да се поврземе едни со други и да видиме што можеме да направиме за да помогнеме во ослабувањето на овој режим и одмаздата на нашите сонародници. Техеран е толку силно бомбардиран, што е невозможно да се знае кога, каде и како можеме да протестираме и да се мобилизираме бидејќи улиците брзо стануваат опасни. Не знаеме каде се скривалиштата на ИРГК и тоа е огромен ризик за нас, обичните луѓе.“

Во порака пренесена до Гардијан преку роднина од странство, курдски студент рече: „Со предупредувањата што доаѓаат, дури и да планиравме да избегаме од бомбардирањето, агентите на режимот ќе нè уапсат и ќе нè обвинат за тероризам. Целата поента на овие предупредувања е да се осигурат дека сме заробени за да можат да го обвинат Трамп и неговите соработници и да ги искористат нападите во населбите во близина на базите на ИРГК. Го познаваме овој режим премногу добро и неговите тактики не се променија.“

И покрај речиси целосното затемнување на интернетот, некои луѓе успеаја да се јават кај роднини во странство и да испратат неколку текстуални пораки. Цивилите кои успеале да се поврзат со групите за човекови права, исто така, рекоа дека во северозападниот град Махабад, електричната енергија била целосно прекината во понеделник по воздушните напади на САД и Израел.

Во северозападниот град Урмија, еден затвореник се јавил на член на семејството за да каже дека сè е под контрола во затворот и дека никој не бил погубен во одделението во понеделник. Прозорците биле залепени со лента за да се намали звукот од експлозиите во близина.

Хива Бахрами, раководител на одделот за надворешни односи на Демократската партија на Ирански Курдистан, рече дека режимот намерно воспоставил воени бази и ги распоредил своите сили во населени региони, ставајќи ги цивилите во значителен ризик во многу области, вклучително и во Иранскиот Курдистан.

Во меѓувреме, цивилите во Техеран рекоа дека се обидуваат да избегаат во помалите градови додека се интензивираат нападите на САД и Израел. Матин, поранешен новинар со седиште во Техеран, рече дека иако луѓето се надевале на помош од САД, облаците од чад над хоризонтот на градот, континуираните гласни експлозии и видеата што прикажуваат урнатини во срцето на главниот град го оставиле исплашен.

Жила, режисерка со седиште во Техеран, рече: „Нашите млади немаат иднина во оваа земја, санкциите и секое друго ограничување што ја осакати економијата се дело на режимот бидејќи тие постојано се збогатуваа. И покрај ова, сè уште се надевав дека можевме да го собориме овој режим.