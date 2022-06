Бројката на загинати во рускиот ракетен напад на трговски центар во украинскиот град Кременчук вчера попладне, рано утрово се искачи на 18 загинати, и 59 повредени, од кои 25 се пренесени во болница, објави Укриформ. Сè уште се трага по 36 лица што се водат како исчезнати. При нападот, во трговскиот центар имало околу 1.00 цивили.

Во текот на целата ноќ спасувачите работеа на расчистување на кршот и пронаоѓање преживеани, бидејќи уште најмалку 36 лица за кои се знае дека биле во трговскиот центар се водат како исчезнати. Во моментот, во урнатините работат 440 спасувачи, од кои 14 се психолози.

Според командата на Воено-воздухопловните сили на Украина, станува збор за напад со ракета Кх-22, испукана од воен бомбардер со голем домет.

Градот Кременчук, кој се наоѓа на отприлика 130 километри од територијата под окупација на Русите, беше цел на руските ракети и во април и пред 10 дена, кога беше погодена рафинеријата за нафта. Во вчерашниот случај, беше директно погоден цивилен објект.

Нападот на трговскиот центар во Кременчук беше остро осуден од највидните светски државници.

Високиот претставник на ЕУ за надворешна политика Жозеп Борел порача оти ЕУ остро го осудува нападот.

„Ова е уште еден грозоморен чин во серијата напади на цивили и цивилна инфраструктура од Руските вооружени сили, вклучувајќи ги и неодамнешните напади на цивилни згради и инфраструктура во Кијив и други региони.Русија сноси целосна одговорност за овие чинови на агресија и сето уништување и загуба на човечки животи што ги предизвикува. Ќе сноси одговорност за тоа“, се вели во пораката на Борел.

Претседателот на САД, Џо Бајден исто така го осуди нападот во Кременчук.

Russia’s attack on civilians at a shopping mall is cruel. We stand in solidarity with the Ukrainian people.

As demonstrated at the G7 Summit, the U.S. along with our allies and partners will continue to hold Russia accountable for such atrocities and support Ukraine’s defense.

— President Biden (@POTUS) June 27, 2022