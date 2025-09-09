вто, 9 септември, 2025

Брод од флотилата на Грета Тунберг со помош за Газа се запали во Тунис, властите негираат дека е нападнат со дрон

Флотилата со хуманитарна помош исплови од Барселона минатата недела и пристигна во Тунис во недела

Туниските власти ги негираа тврдењата дека еден од бродовите што се движел кон Газа, кој носел хуманитарна помош и пропалестински активисти, вклучувајќи ја и Грета Тунберг, бил нападнат од дрон.

Организаторите на флотилата, Глобал Сумуд Флотила (GSF), изјавија дека бродот со португалско знаме бил погоден од дрон додека бил закотвен пред пристаништето Сиди Бу Саид во Тунис. Сите шест патници и екипаж се безбедни, додадоа тие.

Портпаролот на националната гарда на Тунис изјави за новинската агенција Агенција Франс-Прес дека не е откриен дрон и дека истрагата е во тек.

GSF соопшти дека нивниот брод бил погоден во туниските води, а пожарот ја оштетил главната палуба.

Во серија видеа објавени на нивниот Инстаграм, портпаролите на GSF изјавија дека запаллива направа предизвикала пожар на бродот, кој екипажот успеал да го изгасне.

Портпаролот на Националната гарда на Тунис изјави за радиото Мозаик ФМ дека извештаите за напад со беспилотно летало врз флотилата немаат никаква основа. Тој додаде дека првичниот преглед покажал дека експлозијата се случила во внатрешноста на бродот.

Специјалниот известувач на Советот за човекови права на ООН и жител на Тунис, Франческа Албанезе, која исто така беше прикажана во видеата споделени од ГСФ, рече дека ако нападот може да се потврди, тоа би бил напад и агресија врз Тунис и тунискиот суверенитет.

Во објава до „X“, таа рече дека е во пристаништето Сиди Бу Саид и се обидува да ги открие фактите со локалните власти.

Албанезе е истакнат критичар на израелската воена офанзива во Газа и е предмет на санкции воведени од САД во јули – одлука што ја поздрави израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, кој ги нарече цврста мерка против лажната кампања за клевета против Израел.

Организаторите на флотилата рекоа дека целта на нивната мисија е да ја пробијат нелегалната опсада на Газа од страна на Израел“ но се соочија со неколку неуспеси.

Во јуни, израелските сили се качија на брод што носеше хуманитарна помош за Газа и ги приведоа 12-те активисти на бродот, вклучувајќи ја и шведската активистка Тунберг.

Израелските власти ги испратија активистите до пристаништето Ашдод пред да ги депортираат од земјата.

Израелските власти ги окарактеризираа обидите за испраќање помош до Газа како рекламни трикови кои не понудија вистинска хуманитарна помош.

Исто така, имаше и претходни обвинувања за напади со беспилотни летала врз бродови за помош што се упатуваа кон Газа. Флотилата на слободата тврдеше дека нејзиниот брод „Совеста“ бил погоден од беспилотно летало во мај во близина на брегот на Малта.

На Би-Би-Си му беше испратена снимка од повикот за помош од бродот на флотилата, снимена од член на екипажот на блискиот танкер за нафта. Капетанот на бродот на флотилата може да се чуе како пријавува напади со беспилотни летала и пожар на бродот.

Малтешката влада соопшти дека сите на бродот се безбедни и дека пожарот на бродот бил ставен под контрола преку ноќ.
Минатиот месец, тело поддржано од ОН потврди дека во Газа има глад, а шефот на хуманитарната помош на ОН рече дека тоа е директен резултат на систематското опструкција на Израел за влегување на помош во Газа.

Извештајот беше окарактеризиран како целосна лага од страна на Израел, кој негираше дека има глад на територијата.

