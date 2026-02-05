Премиерот Кир Стармер изрази жалење за назначувањето на Питер Манделсон за амбасадор на Велика Британија во Вашингтон, велејќи дека ветеранот од Лабуристичката партија создал серија на измами за неговите врски со американскиот сексуален престапник Џефри Епштајн.

Стармер попушти под притисокот од опозициската Конзервативна партија да објави документи за тоа како е назначен Манделсон и беше принуден да го ублажи обидот да го ограничи обемот на тоа откривање откако се соочи со бунт во сопствената Лабуристичка партија.

Манделсон, министер во владата кога Лабуристите претходно беа на власт пред повеќе од 15 години, поднесе оставка од Домот на лордовите во вторникот поради врски со Епштајн и сега е под полициска истрага за наводно лошо работење.

Документите објавени од Министерството за правда на САД минатата недела вклучуваат е-пошта што сугерираат дека Манделсон му протекол владини документи на Епштајн и дека Епштајн евидентирал плаќања до Манделсон или неговиот тогашен партнер, сега сопруг.

Манделсон рече дека не се сеќава дека примил плаќања. Тој не коментираше јавно за тврдењата дека протекол документи и не одговори на пораките со кои се бара коментар.

Во средата, Стармер го бранеше сопствениот одговор, велејќи дека брзо дејствувал за да ги одземе сите титули и улоги на човекот кого го обвини за предавство на Велика Британија.

На прашањето во парламентот дали во проверката спроведена пред назначувањето на Манделсон се споменува дека Манделсон и Епштајн имале постојана врска, Стармер одговори:

„Да, така беше. Како резултат на тоа, му беа поставени разни прашања“, рече Стармер. Потоа рече дека Манделсон лажел во текот на целиот процес и дека поврзаните документи ќе го покажат ова.

Но, објаснувањето на Стармер за тоа како е назначен Манделсон не направило многу за да ги смири гласовите на опозицијата, кои рекоа дека изборот на амбасадорот во 2024 година ставил знак прашалник врз проценката на Стармер и неговиот најблизок советник, Морган МекСвини.

Исто така, тоа не направило многу за да го смири гневот во Лабуристичката партија, при што пратениците се повеќе фрустрирани поради назначувањето на Манделсон од страна на Стармер и низата засрамувачки политички пресврти.