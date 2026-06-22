Велика Британија очекува премиерот Кир Стармер денеска да објави распоред за неговото заминување од функцијата, отворајќи го патот за Енди Барнам да стане премиер без формален натпревар до есен. Министрите во кабинетот велат дека Стармер ќе ги изложи своите намери пред Даунинг стрит број 10, започнувајќи процес на поставување на седмиот премиер од страна на Велика Британија за една деценија.

Функционерите сè уште инсистираа дека Стармер стои зад своето ветување во петокот дека ќе се бори против очекуваниот предизвик за лидерство од Барнам, кој се врати во Вестминстер преку убедлива победа на дополнителните избори во Мејкерфилд. Но, со оглед на тоа што повеќе од шест министри во кабинетот приватно му кажаа дека неговото време истече премиерот го помина викендот во селскиот одмор Чекерс финализирајќи го веројатниот план за излез.

Додека другите опции останаа отворени, Стармер и неговиот внатрешен круг почнаа да работат на нацрти на говор за оставка во саботата. Најверојатниот распоред вклучува тој да остане на функцијата до есен, дозволувајќи му на новиот лидер да ги собере лабуристите на годишната конференција на партијата на крајот на септември.

Се подразбира дека тој ќе го стори тоа без да разговара со Бернам за неговиот план по резултатот од Мејкерфилд.

„Логично, најдоброто нешто и за Енди и за Кир би било тоа да се случи во септември“, рече еден министер во кабинетот. „Енди нема тим подготвен да влезе во Даунинг стрит и му треба време да се подготви. Тоа исто така би му овозможило на Кир да воспостави патека до неговото заминување.“

Една очигледна неизвесност е дали Бернам ќе биде единствениот кандидат, што ќе овозможи ефикасно крунисување, или ќе се појават други предизвикувачи и ќе ја добијат потребната поддршка.

Вес Стритинг, кој поднесе оставка од функцијата министер за здравство минатиот месец поради напорите да се изврши притисок врз Стармер да се повлече, минатата недела рече дека ќе се кандидира во секој натпревар и дека има потребна поддршка од 81 пратеник за да го стори тоа. Сојузниците изјавија во текот на викендот дека ова е сè уште планот.

Некои пратеници велат дека би го поздравиле натпреварот за да се овозможи тестирање на платформата на Бернам. Сепак, постои растечка претпоставка дека Стритинг нема да се натпреварува, или затоа што нема потребни пратеници или затоа што речиси сигурно би изгубил еден глас од пратениците на Лабуристичката партија и би бил претпазлив да не ги попречи подготовките за следната влада.

Доколку Стритинг навистина го предизвика Бернам, можно е други да се обидат да се приклучат, особено една или повеќе жени во кабинетот за да се спречи натпревар составен исклучиво од мажи.

И покрај тоа што Стармер рече дека ќе разговара со Бернам по викендот, се подразбира дека можеби ќе одлучи да не го стори тоа и дека не разговарал ниту со Стритинг. Некои од блиските луѓе на Стармер веруваат дека едностраното утврдување на неговите аранжмани за заминување би му овозможило да тврди дека го прави тоа под свои услови.

Владински извор рече дека есенскиот датум сепак изгледа најверојатен: „Очекувам Кир да го направи она што е најдобро за земјата, а Енди во моментов не изгледа подготвен“.

Подоцнежен датум е малку веројатен, со оглед на потребата од време за подготовка за политички клучен буџет подоцна на есен.

Раните подготовки за евентуално предавање на функцијата веќе се започнати, а Дарен Џонс, главниот секретар на премиерот, се сретна со Луиз Хејг, клучен член на тимот на Бернам. Се очекуваат понатамошни разговори.