Британскиот премиер Стармер ќе бара од сојузниците да обезбедат повеќе ракети со долг дострел за Украина

Премиерот на Велика Британија Кир Стармер ќе изврши притисок врз сојузниците да ѝ обезбедат на Украина повеќе ракети со долг дострел за да ги погоди руските цели на состанокот во Лондон. Премиерот денеска ќе биде домаќин на украинскиот претседател Володимир Зеленски, заедно со таканаречената коалиција на добронамерните, составена од повеќе од 20 сојузници на Украина кои се согласија да му обезбедат на Киев безбедносни гаранции откако ќе се постигне прекин на огнот.

Зеленски со недели апелира за повеќе оружје со долг дострел од Западот, потег за кој Русија предупреди дека ќе го ескалира конфликтот. Украинскиот лидер патува од Брисел, каде што се сретна со лидерите на ЕУ во четврток барајќи финансиска поддршка.

Зеленски пристигнува по две дипломатски победи оваа недела: одлуката на Доналд Трамп конечно да воведе дополнителни санкции против Русија и согласноста на Европската унија да финансира дупка во украинскиот буџет.

Стармер се надева дека ќе го одржи моментумот со зголемување на притисокот врз Москва да преговара за крај на војната.

Меѓу лидерите што ќе присуствуваат на самитот во петок ќе бидат генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, данската премиерка Мете Фредериксен и холандскиот Дик Шуф. Други, вклучувајќи го и францускиот претседател Емануел Макрон, ќе се приклучат виртуелно.

Стармер ќе ги повика лидерите да го зголемат снабдувањето со оружје со долг дострел по успешниот напад врз хемиската фабрика во Брјанск, Русија, со користење на ракети „Сторм Шедоу“ испорачани од Велика Британија.

„Единствената личност вклучена во овој конфликт која не сака да ја запре војната е претседателот Путин. А неговите изопачени напади врз мали деца во градинка оваа недела го прават тоа кристално јасно“, рече Стармер.

Две деца беа меѓу најмалку седумте убиени во бранот руски напади врз Украина, кои погодија градинка во вториот по големина град Харков.

Сер Кир, исто така, ќе објави дека 100 дополнителни ракети за воздушна одбрана ќе бидат доставени во Украина порано од планираното, како што е наведено во договорот од 1,6 милијарди фунти склучен меѓу Велика Британија и Украина во март.

„Постојано му нудиме на Путин можност да ја прекине својата непотребна инвазија, да ги запре убиствата и да ги повлече своите трупи, но тој постојано ги отфрла тие предлози и секоја шанса за мир“, рече Сер Кир.

Ракетите со долг дострел станаа клучно барање во разговорите на Зеленски со сојузниците.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, ја предложи можноста САД да продадат крстосувачки ракети Томахавк на Украина, но Зеленски си замина со празни раце од состанокот во Белата куќа минатата недела.

Сер Кир ќе се консултира со западните сојузници за тоа како да ја отстранат руската нафта и гас од глобалниот пазар.

Тие, исто така, ќе разговараат за користење на замрзнати руски средства за да ѝ обезбедат на Украина финансиски заеми, иако планот се соочи со недостаток на политички консензус и правни пречки на самитот во Брисел во четврток.

ЕУ не се согласи со предлогот за користење до 140 милијарди евра замрзнати руски средства за финансиски да ја поткрепи Украина. Сепак, лидерите се согласија да помогнат во поддршката на финансиските потреби на Украина во следните две години.