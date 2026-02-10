Кир Стармер се бори да го спаси својот премиерски мандат по оставките на клучните советници и растечките повици од високи функционери на Лабуристичката партија британскиот премиер да се повлече, по горчливите последици од објавувањето на досиејата на Џефри Епштајн.

Обраќајќи се пред преполната сала со пратеници од Лабуристичката партија во понеделник вечерта, Стармер ја повика својата партија да се обедини зад него, велејќи дека тој победил во секоја битка во која некогаш учествувал, објави новинската агенција PA Media на Обединетото Кралство.

„Откако толку напорно се борев за шансата да ја променам нашата земја, не сум подготвен да се откажам од мојот мандат и мојата одговорност кон мојата земја, или да нè турнам во хаос како што направија другите“, вети Стармер во обид да ја зајакне својата намалена поддршка, според PA.

Средбата заврши уште еден турбулентен ден за британскиот лидер. Тим Алан, директор за комуникации на Стармер, изјави дека се повлекува од владата. Ова се случи помалку од еден ден откако Морган МекСвини, шеф на кабинетот на Стармер и негов најблизок советник, поднесе оставка поради неговата улога во назначувањето на Питер Манделсон – пријател на Џефри Епштајн – за британски амбасадор во Соединетите Држави минатата година.

Оставката на Алан го зголемува чувството дека скандалот околу назначувањето на Манделсон не може да се контролира и може да означи крај на премиерската функција на Стармер, само 19 месеци откако Лабуристите ја освоија власта на убедливи избори што им дадоа најголемо мнозинство во Парламентот овој век.

Тоа чувство стана посилно откако Анас Сарвар, лидерот на Шкотската лабуристичка партија, се повлече и побара Стармер да се повлече, станувајќи првата висока фигура на Лабуристите што го стори тоа јавно.

„Развлекувањето на вниманието треба да заврши, а раководството на Даунинг стрит мора да се промени“, рече Сарвар. Тој рече дека одлуката да се повика Стармер да си оди му предизвикала „лична болка и болка“, но сметал дека е потребна промена на насоката пред локалните избори во мај, за кои долго време се очекуваше да послужат како референдум за раководството на Стармер.

Британската јавност се налути на Стармер речиси веднаш штом го избра во 2024 година. Иако Лабуристичката партија вети деценија национална обнова – што ќе бара победа на два избори – серија политички грешки и промена на врвот на владата го доведоа рејтингот на Стармер на рекордно ниско ниво. Проблемите на Лабуристичката партија беа во корист на популистичката партија Реформа на Велика Британија, која води на анкетите повеќе од една година.

Стармер се соочува со најголемата криза досега поради неговата одлука да го назначи Манделсон – ветеран политичар од Лабуристичката партија – за амбасадор во САД, и покрај неговото добро познато пријателство со Епштајн, кое продолжи по осудата на осрамотениот финансиер во 2008 година за барање проституција од малолетно девојче. Откритијата на Манделсон доминираа во британските медиуми со денови, претворајќи се во еден од најголемите политички скандали во земјата овој век.

Стармер го отпушти Манделсон во септември откако серија е-пораки открија непријатни детали за неговите врски со Епштајн. Дополнителни детали за поврзаноста на Манделсон со Епштајн се појавија кога Министерството за правда на САД минатиот месец објави милиони документи поврзани со осрамотениот финансиер. Некои од тие документи се чини дека покажуваат дека Манделсон, додека бил британски секретар за бизнис во 2009 година, му дал на Епштајн чувствителни информации за пазарот.

Откако започна кривична истрага за злоупотреба на јавна функција, британската полиција минатата недела претресе два имота поврзани со Манделсон. Си-Ен-Ен не можеше да го контактира Манделсон за коментар.

Во меѓувреме, опозициските партии – па дури и личности во Лабуристичката партија – го повикаа Стармер да објави документи поврзани со одлуката на неговата влада да го назначи Манделсон за амбасадор во САД.