Преку видео снимка на Твитер, британскиот премиер соопшти дека е позитивен на корона вирусот. Тој имал благи симптоми, поради што неговиот личен доктор одлучил да го тестира.

„Во самоизолација сум, работам од дома и сум во постојан контакт со своите соработници во борба против корона вирусот“ – вели Џонсон на снимката.

Тој додаде дека ќе продолжи да ја води владината кампања за справување со кризата, а граѓаните ги повика да останат дома и да се придржуваат до препораките за спречување на ширењето на вирусот.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020