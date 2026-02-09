Ставот на британскиот премиер Кир Стармер висеше на конец додека се обидуваше да ги убеди пратениците од Лабуристичката партија да не го исфрлаат од работа по само година и пол на функцијата, пренесува Асошиејтед Прес.

Шефот на комуникациите на Стармер, Тим Алан, изјави дека поднесува оставка во понеделник за да овозможи „да се изгради нов тим број 10“. Премиерот го загуби својот шеф на кабинет во неделата и брзо ја губи поддршката од пратениците од Лабуристичката партија по откритијата за врската меѓу поранешниот британски амбасадор во Вашингтон, Питер Манделсон, и покојниот сексуален престапник Џефри Епштајн.

Стармер треба да им се обрати на пратениците од Лабуристичката партија зад затворени врати подоцна во понеделник, во обид да обнови дел од својот нарушен авторитет.

Политичката бура произлегува од одлуката на Стармер во 2024 година да го назначи Манделсон на најважната дипломатска функција во Велика Британија, и покрај тоа што знаеше дека има врски со Епштајн.

Стармер го отпушти Манделсон во септември откако беа објавени е-пораки што покажуваат дека тој одржувал пријателство со Епштајн по пресудата на финансиерот во 2008 година за сексуални прекршоци во кои е вклучено малолетно лице. Критичарите велат дека Стармер требало да знае подобро отколку да го назначи Манделсон (72), контроверзна личност чија кариера е исполнета со скандали поврзани со пари или етика.

Новата колекција досиеја на Епштајн објавена во Соединетите Држави донесе повеќе детали за врската и нов притисок врз Стармер.

Стармер се извини минатата недела што „верувал во лагите на Манделсон“.

Тој вети дека ќе објави документација поврзана со назначувањето на Манделсон, за која владата вели дека ќе покаже дека Манделсон ги довел во заблуда службениците за неговите врски со Епштајн.

Полицијата го истражува Манделсон за потенцијално злоупотребување на јавна функција поради документи што сугерираат дека тој му предал чувствителни владини информации на Епштајн пред десетина и пол. Прекршокот носи максимална казна доживотен затвор. Манделсон не е уапсен ниту обвинет и не се соочува со никакви обвинувања за сексуално вознемирување.

Шефот на кабинетот ја презеде вината за назначувањето на Манделсон

Шефот на кабинетот на Стармер, Морган МекСвини, ја презеде вината за одлуката со тоа што поднесе оставка во неделата, велејќи дека „му советував на премиерот да го направи тоа назначување и јас ја преземам целосната одговорност за тој совет“.

МекСвини е најважниот помошник на Стармер откако стана лидер на лабуристите во 2020 година и се смета за клучен архитект на убедливата победа на лабуристите на изборите во јули 2024 година. Но, некои во партијата го обвинуваат за низа погрешни чекори оттогаш.

Некои претставници на лабуристите се надеваат дека неговото заминување ќе му купи време на премиерот да ја обнови довербата со партијата и земјата. Високата пратеничка Емили Торнбери рече дека МекСвини станал „фигура што предизвикува поделби“ и дека неговото заминување донесе можност за ресетирање.

Таа рече дека Стармер е „добар лидер во тоа што е силен и јасен. Мислам дека треба да се засили малку повеќе отколку што досега“.

Други велат дека заминувањето на МекСвини го остава Стармер слаб и изолиран.