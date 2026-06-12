Британската економија се намалила за 0,1% во месец парил, покажаа бројките објавени во петок, бидејќи влијанијата од војната во Иран продолжуваат да го попречуваат растот, пренесвуа Си-Ен-Би-Си.

Намалувањето од 0,2% во услужната активност беше наведено како главен двигател на негативниот раст, а официјалните лица рекоа дека делумно е компензирано со зголемување од 0,1% на градежништвото. Производството покажа нулти раст за месецот. Економистите анкетирани од Ројтерс очекуваа британската економија да се намали за 0,1% на месечно ниво.

Печатењето во април следеше по раст од 0,3% во март, 0,4% во февруари и без раст во јануари.

Еден од најголемите фактори кои придонесуваа за падот на услугите дојде од пад од 9,1% во спортските, забавните и рекреативните активности. Канцеларијата за национална статистика (ONS) соопшти дека ова е најголемиот негативен придонес од една индустрија и кон производството на услуги и кон реалниот раст на БДП.

Дел од падот на секторот се припишува на војната, при што ONS забележа дека откажувањето на разни спортски настани на Блискиот Исток влијаело врз производството на компаниите со седиште во Велика Британија. Компаниите што работат во производството, трговијата на големо, поддршката на транспортот и туристичките агенции изјавија дека конфликтот на Блискиот Исток придонел за намален промет во април.

„Заедничка тема на добиените коментари беше зголемувањето на цените поради конфликтот на Блискиот Исток“, соопшти ONS. „Овие коментари беа главно за трошоците за енергија и гориво, при што некои сугерираа влијание забележано во април 2026 година, а исто така сугерираа влијание и за идните месеци.“

Сурен Тиру, главен економист во Институтот за овластени сметководители во Англија и Велс, рече дека податоците го прават намалувањето на стапката од Банката на Англија следната недела малку веројатно, при што падот на БДП сигнализира „штетно спуштање во стагфлација“.

„Овој пад е првиот економски удар што го нанесе конфликтот во Иран, бидејќи падот на продажбата на гориво и забавувањето на производството на услуги значеа дека моментумот на раст на Велика Британија на почетокот на годината застана во април“, рече тој.

„Растично зголемените трошоци за гориво значително ја променија траекторијата на раст на Велика Британија, откако од опасен ветер во март се префрли на раст во спротивен ветер во април, бидејќи возачите ја намалија потрошувачката поради зголемените цени на бензинските пумпи, откако ги набавија однапред во март.“

Војната меѓу САД и Иран, која неодамна ја надмина границата од 100 дена, предизвика ограничувања во снабдувањето на глобалните енергетски пазари, предизвикувајќи повторно зголемување на инфлацијата.

Меѓународниот монетарен фонд предупреди во април дека Велика Британија може да доживее најголем удар врз растот од војната на која било голема економија. Како нето увозник на енергија, Велика Британија е особено ранлива на енергетски шокови што влијаат на глобалниот синџир на снабдување.

ММФ сега прогнозира раст на Велика Британија од само 0,8% во 2026 година, што е намалување од претходната прогноза од 1,3% направена на почетокот на годината. Во Велика Британија, инфлацијата се намали на 2,8% во април, што во голема мера се припишува на националното ограничување на цените на енергијата од страна на британскиот енергетски регулатор. Од јули, ограничувањето на цените ќе се зголеми за 13%, дозволувајќи им на добавувачите на енергија да пренесат дел од зголемените трошоци за нафта и гас.