Британската амбасадорка Рејчел Галовеј положи свежо цвеќе на гробовите на починатите македонски претседатели Киро Глигоров и Борис Трајковски на гробиштата Бител во Скопје во честа на 30 годишнината од независноста на земјата.

Ambassador Rachel Galloway laid wreaths on the graves of late Macedonian presidents Kiro Gligorov and Boris Trajkovski today at the Butel cemetery in Skopje in honour of the 30 years Independence celebrations. #30независност @RGallowayUK pic.twitter.com/yYQpAq7azH

— UK in North Macedonia (@UKinRNMacedonia) September 8, 2021