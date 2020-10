Британската амбасадорка Рејчел Галовеј денеска оствари средба со министерот за здравство Венко Филипче. На средбата се водела важна дискусија за актуелната состојба со ковид-19 во земјава и за тоа како Министерството за здравство на РСМ се подготвува за зимските месеци и за активностите што ги преземаат тие за да ги заштитат сите граѓани, напиша амбасадорката на Галовеј на нејзиниот профил на Твитер.

„Носењето маска, држењето дистанца и миењето раце се круцијални чекори за да се спасат животи и да се заштити нашето здравје“, напиша Галовеј на Твитер по средбата со Филипче.

Important discussion with @VFilipche on the current COVID situation,how @ZdravstvoMK is preparing for the winter months & activities they are undertaking to protect all citizens.Wearing a mask, social distancing & washing hands are crucial steps to save lives & protect our health pic.twitter.com/J9RmKRyLpw

