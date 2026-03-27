Брисел отвори истрага за „Snapchat“ поради загриженост дека апликацијата за пораки ги изложува децата на злоупотреба, сексуална експлоатација и друг криминал, објави Гардијан.

Во посебна одлука донесена во четврток, Европската комисија, исто така, изјави дека четири порнографски веб-страници не успеваат да ги спречат малолетниците да гледаат содржина за возрасни, со што се прави штета на менталното здравје на младите луѓе и поттикнуваат негативни родови ставови.

Истрагите против пет технолошки компании беа покренати согласно Законот за дигитални услуги (DSA) на ЕУ, кој беше критикуван од Доналд Трамп откако стапи на сила пред две години. Со цел да се заштити европското општество, DSA вклучува одредби за безбедност на децата за борба против кибермалтретирањето, изложеноста на содржини за возрасни и нелегални производи.

Отворајќи го својот прв случај против Snapchat, комисијата соопшти дека се сомнева дека апликацијата дозволува нејзините услуги да бидат злоупотребени од страна на возрасни кои се преправаат дека се малолетници за да ги намамат децата во сексуална експлоатација и други криминални активности.

„Snapchat„ е користен од 94,7 милиони месечни корисници во ЕУ и е многу популарен меѓу тинејџерите и младите луѓе.

Според комисијата, половина од 10-годишниците во Данска и една третина од 11-годишниците во Франција го користат „Snapchat“ и покрај условите на апликацијата кои бараат корисниците да имаат најмалку 13 години. Но, регулаторите на ЕУ веруваат дека компанијата не успева да обезбеди почитување на оваа возрасна граница. Тие исто така веруваат дека на корисниците не им се даваат соодветни упатства за функциите за приватност и безбедност, додека механизмите за пријавување нелегална содржина не се лесни за користење.

Најновата одлука значи дека регулаторите на ЕУ ќе спроведат детална истрага и можат да и наложат на компанијата да преземе превентивни чекори за заштита на децата, во исчекување на конечната одлука.

Како одговор, портпарол на „Snapchat“ рече дека безбедноста и благосостојбата на нивните корисници се врвен приоритет.

„Snapchat е дизајниран да им помогне на луѓето да комуницираат со блиски пријатели и семејство во позитивна, доверлива средина, со приватност и безбедност вградени од самиот почеток – вклучувајќи дополнителна заштита за тинејџерите“, рече портпаролот.

„Како што се развиваат онлајн ризиците, ние постојано ги разгледуваме, зајакнуваме и инвестираме во овие заштитни мерки,“ додаде тој,

Во посебно соопштение во четврток, комисијата обвини четири порнографски веб-страници дека не успеале да ги спречат децата да пристапуваат до содржина за возрасни.

По истрагата започната минатиот мај, комисијата заклучи дека четирите веб-страници „не ги идентификувале и процениле внимателно ризиците што нивните платформи ги претставуваат за малолетниците“.

За да пристапат до страниците, децата и младите луѓе едноставно можеле да кликнат на копче на кое пишува дека имаат над 18 години, систем за самодекларација кој регулаторите на ЕУ го сметаат за неефикасен.

Објавувајќи ги наодите, портпаролот на комисијата за технологија, Томас Рение, рече дека ситуацијата е „прилично ужасна“ во земјите-членки на ЕУ.

Во Франција, рече тој, повеќе од половина од момчињата на возраст од 12 години посетувале порнографски веб-страници секој месец; во Ирска повеќе од 50 отсто од момчињата првпат наишле на таква содржина за возрасни помеѓу 10 и 13 години; во Полска, една од компаниите што се истражуваа се најде меѓу деветте најпопуларни веб-страници за момчиња помеѓу седум и 12 години.

„Какви штети можат да произлезат од изложеност на порнографија на толку млада возраст? Проблеми со менталното здравје, негативни ставови кон родовите прашања и зголемена толеранција и нормализација на насилното сексуално однесување, за да наброиме само неколку.“ изјави Рение.

Компаниите сега можат да ги испитаат наодите и да поднесат одбрана, пред да се донесе каква било конечна одлука.

Тие би можеле да ја завршат истрагата со тоа што ќе обезбедат форми за проверка на возраста што регулаторите на ЕУ ги сметаат за ефикасни. Но, ако жалбата биде уважена, четирите веб-страници би можеле да бидат казнети до 6 отсто од глобалниот годишен промет.