Тројца браќа кои беа меѓу најистакнатите брокери за недвижности во земјата, беа осудени во Менхетен за учество во долгогодишен заговор за трговија со жени и девојки за секс, пренесува Њујорк Тајмс.

Браќата – Тал и Орен Александар, кои редовно склучуваа мултимилионски зделки за недвижности во Њујорк и на други места, и Алон Александар, извршен директор за обезбедување – беа прогласени за виновни по секоја точка со која се соочија, и сите сега би можеле да добијат доживотен затвор кога судијката, Валери Е. Капрони, ќе им изрече казна на 6 август.

Пресудата доаѓа повеќе од еден месец откако започна судењето во Федералниот окружен суд, каде што поротата слушна недели емотивни и честопати графички сведоштва од 11 жени кои ги обвинија браќата за силување или сексуален напад. Поротниците се советуваа околу 21 час во текот на три дена.

„Беше тежок ден“, изјави еден поротник, одбивајќи да го каже своето име, за новинар пред судницата по пресудата. „Благо речено, вцепенен сум.“

Поротниците сослушаа повеќе од 30 сведоци, а во еден случај гледаа видео од еден од браќата Александар како напаѓа 17-годишно девојче. Имињата на поротниците беа задржани од судијата Капрони поради чувствителната природа на случајот.

Владата ѝ кажа на поротата дека обвинетите се преправале во дружељубиви кога всушност биле предатори.

„Тие користеле доследна шема за да ги намамат, изолираат и силуваат своите жртви“, рече обвинителот Ендру Џонс во завршниот збор, „и не само што ги извршиле овие злосторства без каење, туку го правеле тоа со бездушност, со перверзно чувство на гордост“.

Во некои случаи, браќата – Тал, 39, и Орен и Алон, близнаци кои имаат 38 години – користеле дроги за да ги онеспособат и силуваат своите жртви, соопшти обвинителството.

Во текот на петте недели судење, адвокатите на сите тројца браќа Александар се обидоа да го поткопаат кредибилитетот на жртвите, покренувајќи прашања за нивната сексуална историја и употреба на дрога.

Адвокатите на одбраната тврдеа дека браќата биле плејбојци и женкари, но не и криминалци. Тие ги претставија жртвите како блок од презрени жени, сите мотивирани од срам, жалење и алчност. Нивните нецелосни сеќавања, рекоа адвокатите, не се должат на дрога што им ја дале браќата, туку на нивното доброволно консумирање алкохол и наркотици. Нивните искази за напад, тврдеа адвокатите, биле под влијание на медиумските извештаи и граѓанските адвокати кои копнееле по пари, кои смислиле заговор.

Тие не беа успешни во убедувањето на поротата.

По пресудата, Џеј Клејтон, американскиот обвинител за Јужниот округ на Њујорк, ги пофали жртвите кои се јавија и сведочеа на судењето.

Клејтон рече дека поротата го видела однесувањето на Александарс „какво што беше – пресметана, брутална сексуална злоупотреба што, незамисливо, обвинетите ја славеа“.

Пресудата запечатува спектакуларен пад од милоста за браќата Александар, оној што е забележан од таблоидите и публикациите за недвижности откако првпат се појавија обвинувања против нив пред речиси две години.

Тал и Орен Александар беа меѓу најплатените брокери за недвижности во земјата, рекламирајќи живот на социјалните мрежи кој беше исто толку висок како и пентхаусите што ги продаваа. Алон Александар, кој работеше како извршен директор за семејниот бизнис за обезбедување, беше нивниот верен помошник. Сите тројца беа познати женкари кои уживаа во забавите во Мајами и Менхетен, но шепотењата дека напаѓале жени ги следеа уште од средно училиште.

Семејството Александар се соочи со обвиненијата како обединет фронт. Израелските родители на браќата, Орли и Шломи Александар, ја понудија својата куќа во Мајами од 40 милиони долари како залог на раните расправи за кауција за браќата. Кауцијата беше одбиена, а мажите оттогаш се наоѓаат во Метрополитен притворен центар во Бруклин.

Родителите се преселија привремено во Њујорк за време на судењето, а Орли Александар се појавуваше некои утра во судницата во крзнено палто, завиткана против горчливиот студ. Пошироки членови на семејството и пријатели седеа со нив секој ден за време на постапката, понекогаш исполнувајќи три цели реда во судницата.

Тие седеа низ недели тешки сведочења, како на пример кога обвинителите ѝ покажаа на поротата видео од Орен Александар како силува 17-годишно девојче во 2009 година. Иако гледачите во судницата не можеа да го видат видеото, Џонс, обвинителот, го опиша во својот резиме – како Орен Александар ја постави предната камера на својот лаптоп, го прилагоди нејзиниот агол и потоа легна во кревет со дрогираната девојка.

„Кога го видовте како ги крева нејзините омалаксани нозе и се качува на нејзиното безживотно тело, знаевте што гледате“, рече Џонс.

Таа жртва, која сведочеше под псевдоним, рече дека не се сеќава на настаните прикажани на видеото или дека некогаш се сретнала со Орен Александар. Дваесет и еден дополнителен сведок, исто така, се појавија како сведок на обвинителството.

Ниту еден од тројцата браќа не сведочеше на судењето.

Кога започна судењето во јануари, браќата заедно се соочуваа со 12 обвиненија. Но, доцна во судењето, обвинителите отфрлија две точки од обвинението, кажувајќи ѝ на судијката Капрони дека биле принудени да го сторат тоа откако една жртва толку се исплашила од тактиките на одбраната што одбила да сведочи. Обвинителите во меморандум до судијката изјавија дека приватен истражител ангажиран од одбраната се преправал дека е агент за осигурување, ја посетил соседството на жената и поставил прашања за нејзините деца.

Однесувањето „ги преминало етичките граници“, рекоа обвинителите. Исто така, следело шема на тактики на срам и заплашување што ги користеле браќата откако првите обвинувања против нив беа објавени во летото 2024 година.

На крајот, тие се соочија со 10 точки од обвинението и беа прогласени за виновни за секое од нив.

Првите јавни обвинувања – две граѓански тужби за кои првпат објави „The Real Deal“, публикација за трговија со недвижности – предизвикаа лавина од судски постапки против браќата. До моментот кога беа поднесени федерални обвиненија во декември 2024 година, со сите тројца мажи уапсени во рации пред зори во Мајами, обвинителите рекоа дека интервјуирале 60 жени додека го подготвувале својот случај.

Во понеделник, додека 12-те поротници влегуваа во судницата за да ја изречат пресудата, ниту еден од нив не погледна кон обвинетите. Неколку минути подоцна, додека браќата беа изведени од судницата откако беше изречена пресудата, Тал Александар, најстариот од тројцата, се сврте да ги погледне своите родители и рече: „Останете силни“.

Марк Агнифило, адвокат на Орен Александар, рече дека адвокатите на одбраната на сите тројца браќа биле разочарани од пресудата и сугерираше дека планираат да поднесат жалба.