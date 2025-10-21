вто, 21 октомври, 2025

Божиновска: Нема да останеме без гас, ќе има решение на ниво на ЕУ

За од 2027 година веќе работиме на гасоводот со Грција, дотогаш би требало да биде готов и мислам дека нема да има проблем бидејќи тоа ќе се решава на европско ниво, рече Божиновска

МетаОд: Мета

-

Александрополис. Фото: Мета.мк

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, денеска изјави дека не очекува никаков проблем во снабдувањето со природен гас за земјава, и покрај вчерашниот договор на Советот на ЕУ за преговарачката позиција за прекин на увозот на руски енергенти, пренесе „360 степени“.

Постепената забрана за увоз на руски енергенти треба да почне од 1 јануари 2026 година, а целосна забрана за увоз на природен и течен природен гас (ЛНГ) од Русија се предвидува од 1 јануари 2028 година.

Министерката Божиновска е уверена дека земјава нема да се соочи со проблеми.

„За од 2027 година веќе работиме на гасоводот со Грција, дотогаш би требало да биде готов и мислам дека нема да има проблем бидејќи тоа ќе се решава на европско ниво“, рече Божиновска.

Таа додаде дека дури и доколку гасоводот не биде готов или терминалот во Александрополис не проработи, не треба да се грижиме бидејќи „никој нема да нè остави без гас“ и ќе се најде алтернативно решение на ниво на ЕУ. Во однос на закупениот капацитет во новиот ЛНГ-терминал во Александрополис, министерката потврди дека државата „уредно ги плаќа фактурите“ и покрај тоа што терминалот сѐ уште не работи.

„Се плаќаат 250 илјади евра месечно, тоа е договор склучен на 15 години и мора да се плаќа. Тоа треба да се види, сега засега плаќаме нешто што ниту сме можеле да го користиме, ниту годинава ќе го користиме“, објасни Божиновска.

ПОВРЗАНО

Европа

Грците во генерален штрајк заради работното време – возовите, таксистите и бродовите запреа

Грчките возови, бродови и такси служби беа запрени, а се очекуваа протести во главниот град Атина денес за време на еднодневниот генерален штрајк против...
Повеќе
Македонија

Земјотрес од 5 степени според Рихтер во Грција, почувствуван и во земјава

Земјотрес со епицентар во Грција, со јачина од 5 степени според Рихтеровата скала, бил почуствуван и во југоисточните делови од Републиката, со интензитет од три...
Повеќе

Најнови

Македонија

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии е настан што ќе се одржи во вторник во спортската сала „Борис Трајковски“. Настанот се организира во соработка со Францускиот институт во Скопје (IFS)...
Повеќе
Подглавна секција

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Партиите секоја со свој поглед на резултатите од првиот круг од локалните избори. Повеќе им се мери и прикажува успехот, подзамижуваат на неуспехот, а спинуваат при толкување на бројките и за...
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор

Одделението за криминалистички работи Кисела Вода поднесе кривична пријава против Ж.И.(37) од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „предизвикување општа опасност“. Имено, по преземени мерки и активности...
Повеќе
Економија

Божиновска: Нема да останеме без гас, ќе има решение на ниво на ЕУ

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, денеска изјави дека не очекува никаков проблем во снабдувањето со природен гас за земјава, и покрај вчерашниот договор на Советот на ЕУ...
Повеќе

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии е настан што ќе се одржи во вторник во спортската сала „Борис Трајковски“. Настанот се организира во соработка со Францускиот институт во...

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор

Божиновска: Нема да останеме без гас, ќе има решение на ниво на ЕУ

Изборна смрдеа и игри со ѓубрето: Скопјани под закана од дизентерија, листериоза и други болести

За прв пат кај нас изведена операција на мозок со систем за стереотаксија

Владата побара вонреден инспекциски надзор во Град Скопје и ЈП Комунална хигиена

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор