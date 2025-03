Босанските рокери „Дубиоза колектив“ ги исмејуваат рамноземјашите со новиот регионален хит

За само неколку недели, видео-клипот од новиот сингл на босанската рок-група „Дубиоза колектив“ наречен „Балкан бојс“ достигна над четири милиони гледања на социјалните мрежи, стекнувајќи статус на регионален хит. Со песната се исмејуваат низа стереотипи за балканците, меѓу кои и теориите на заговор за таканаречена „рамна земја“.

Во моментов клипот на „Балкан бојс“ бележи над 1,2 милиони гледања на Јутјуб, над 2,4 милиони гледања на Инстаграм и над милион гледања на Фејсбук – повеќе од 600 илјади како рил и над 400 илјади како цел клип.

Песната е на англиски јазик, а како и за други хитови на „Дубиоза“ во верзијата на Јутјуб има обезбедено и превод со титл на кинески, чешки, германски, италијански, полски, романски и шпански, што придонесува за нејзина промоција и вон регионот на Западен Балкан.

Меѓу другото, песната „Балкан бојс“ ги содржи и стиховите со кои се исмејува теоријата на заговор за рамна земја, при што е прикажана и сцена со верзија на рамноземјашки поглед на Земјата од Месечината во дух на познатата фотографија „Сината џамлија“.

„I like planet as a ball

Some people tell me it’s flat

And if it’s flat then I could fall

But where’s the logic in that?“