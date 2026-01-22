„Дивиот напад на специјалните полициски сили врз Филозофскиот факултет во Нови Сад е напад врз целото општество и иднината на нашата земја“, напиша Борис Тадиќ, лидер на СДС и поранешен претседател на Србија на Икс во врска со вчерашните настани во Нови Сад, пренесува Н1.

Тој изјави дека ова не е само незаконско кршење на автономијата на универзитетот, туку и брутална и целосно неоправдана употреба на сила, каде што полицијата ги тепа студентите кои веќе мирно го напуштаат универзитетот, дури и ги удира во тилот, со што директно го загрозува нивното здравје и живот!

Тадиќ изјави дека полицајците мора да знаат дека нивното учество во вакви дејствија претставува извршување на тешки кривични дела, за кои на крајот ќе одговараат пред законот.

„А Александар Вучиќ, кој како претседател на Србија ѝ наредува на полицијата да ги нападне универзитетите и да ги тепа студентите, не е само сторител на кривични дела и политички кукавица, туку ќе биде евидентиран како човекот што ја донесе Србија до најголемиот срам во нејзината историја“, заклучи Тадиќ.