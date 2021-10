Високиот претставник на Европската унија за надворешна политика и безбедност, Жозеп Борел повика на итно смирување на ситуацијата на северот на Косово и рече дека еднострани и некоординирани дејствија што ја загрозуваат стабилноста се неприфатливи.

„Насилните инциденти на северот на Косово мора веднаш да престанат. Едностраните и некоординирани дејствија што ја загрозуваат стабилноста не се прифатливи“, напиша Борел на Твитер.

The violent incidents in the north of Kosovo need to stop immediately.

Unilateral and uncoordinated actions that endanger stability are unacceptable.

All open issues must be addressed through the EU-facilitated Dialogue. We are in contact with Belgrade and Pristina.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 13, 2021