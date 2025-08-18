пон, 18 август, 2025

Борче Стаменов и доц. д-р Ирфан Ахмети добитници на државната награда „Мајка Тереза“

Наградата ќе им биде врачена на добитниците на 26 август во 11 часот (вторник) во Собранието

Борче Стаменов, „Донирај компјутер“; Фото: Мета.мк

Борче Стаменов од „Донирај компјутер“ и доц. д-р Ирфан Ахмети од Универзитетската клиника за ендокринологија се добитници на годинашната награда „Мајка Тереза“.

Оваа државна награда се доделува за посебно значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката, како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери.

Наградата ќе им биде врачена на добитниците на 26 август во 11 часот (вторник) во Собранието на Република Северна Македонија.

