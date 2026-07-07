Две бомби експлодираа во близина на хотел во Дамаск каде што францускиот претседател Емануел Макрон ја поминал ноќта, но неговата канцеларија соопшти дека тој не ги слушнал експлозиите и дека набргу потоа се сретнал со сирискиот претседател Ахмед ал-Шара.

Сириските власти соопштија дека 18 лица се повредени во експлозиите, со што се засени првата посета на Сирија од страна на шеф на држава од Европската Унија откако Шара го собори Башар ал-Асад во 2024 година, и се истакнаа континуираните безбедносни закани во земјата.

Експлозиите се случија во прометна област помеѓу сириското Министерство за туризам и националниот музеј преку улицата од хотелот „Фор сезонс“, каде што извор од делегацијата на Макрон и сириски безбедносни извори изјавија дека тој ја поминал ноќта и се сретнал со групи на граѓанското општество во вторник наутро.

Во објава на Икс, Макрон рече дека неговата посета на Сирија продолжува.

„Ништо не може да ја поткопа желбата на Сиријците да живеат во целосно суверена и безбедна Сирија“, објави тој. „Утрово ја запознав Сирија во целата нејзина разновидност и видов достоинство, храброст и решителност“.

ПЛАМЕН И ЧАД СЕ ИЗЛЕГУВААТ ОД КОНТЕЈНЕРОТ ЗА ЃУБРЕ

Првата експлозија се случи веднаш откако колоната на Макрон тргна кон претседателската палата. Снимките на Ројтерс покажаа пламен и чад како се издигаат од местото, кога втората експлозија беше снимена на камера на неколку метри оддалеченост.

Втората експлозија се случи покрај амбулантно возило паркирано на местото на настанот, каде што се собрале околу дваесетина луѓе. Персоналот за итни случаи работеше на гаснење на пожарот, со чад и пламен близу до продавниците зад него.

Видео од Ројтерс ја покажа поворката на Макрон како се движи по автопат кон претседателската палата пред експлозиите. Видео објавено од сириските државни медиуми потоа го покажа како стои покрај Шара и се среќава со други сириски претставници и воени офицери.

Сепак, никој не ја презеде одговорноста за нападот.

Шараа, поранешен командант на Ал Каеда, работи на стабилизирање и обнова на Сирија откако ги предводеше бунтовничките сили кои го соборија Асад по повеќе од 13 години граѓанска војна, градејќи блиски врски со западните и блискоисточните држави кои му се спротивставија на Асад.

Исламска држава, непријател на Шараа за време на граѓанската војна, ја презеде одговорноста за серија напади врз владините сили во Сирија од февруари, кога џихадистичката група објави, како што ја опиша, нова фаза на операции против неговата влада.

БОМБАРДИРАНО КАФЕ ВО ДАМАСК МИНАТАТА НЕДЕЛА

Сириското Министерство за внатрешни работи соопшти дека безбедносните сили идентификувале две бомби поставени во близина на Министерството за туризам и се подготвувале да ги деактивираат кога експлодирале, опишувајќи ги уредите како грубо направени.

Бомбите – едната поставена во автомобил паркиран покрај патот, а другата во корпа за отпадоци – биле поставени надвор од безбедносниот кордон околу местото на живеење на Макрон и не претставувале закана за неговата посета, соопшти министерството.

Внатрешните безбедносни сили започнаа операции за пребарување за да ги идентификуваат одговорните, соопшти министерството.

Француското претседателство соопшти дека експлозиите не се слушале од претседателската поворка, а новинар на Ројтерс со прес-групата што го придружуваше Макрон не ја слушнал експлозијата ниту видел никаква врева за време на утринските настани на францускиот претседател.

Минатата недела, бомба во кафуле во Дамаск уби девет лица, а рани уште 20. Никој не ја презеде одговорноста.

Посетата на Макрон имаше за цел да ја истакне политичката трансформација на Сирија под Шара.

За време на сирискиот конфликт, низа милитантни групи, вклучително и Исламска држава, се здобија со упориште во земјата.

Шара, член на сунитското муслиманско мнозинство во Сирија, вети дека ќе изгради инклузивен нов поредок во Сирија откако стави крај на повеќе од пет децении жешка власт на семејството Асад. Но, неговото ветување беше тестирано со напади на насилство, отвора нов шаблон спротивставувајќи ги провладините сили против членовите на религиозните и етничките малцински групи, при што стотици беа убиени минатата година.