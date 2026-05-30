Министерството за здравство, Азир Алиу најави продолжување на неколку капитални проекти во здравството, меѓу кои изградба на новите клинички болници во Штип и Тетово, новата општа болница во Кичево, како и подготовка на нов Клинички центар во следната фаза од инвестицискиот циклус.

На состанок на секторската работна група за здравство, министерот за здравство Азир Алиу ги претстави тековните и планираните инфраструктурни инвестиции во здравствениот систем.

Според Министерството, меѓу проектите што се реализираат се и Центар за рани и гангрени во Специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ во Скопје, како и подобрување на условите за сместување на судски пациенти во Психијатриската болница – Скопје. Во Кочани, пак, е планирано отворање на Иновативен хаб.

„Нашата визија е многу јасна, а тоа е достапно и квалитетно здравство за сите граѓани, дигитално поврзан систем и силна примарна здравствена заштита. Инвестицијата во инфраструктура не е само градба на ѕидови туку инвестиција во луѓето, во системот и во иднината на нашата земја. Заедно градиме модерно и хумано здравство“, вели Азир Алиу.

Од Министерството изјавија дека паралелно со капиталните проекти се реализираат и стратешките проекти како што е Ургентен центар за токсикологија, развој на ин витро капацитети за гинекологија и засилена интензивна нега во кардиологијата.

Од Министерството најавуваат и понатамошна дигитализација на здравствениот систем преку развој на национални дигитални платформи, лабораториски мрежи и интегрирани здравствени услуги.