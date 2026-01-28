Со 83 гласа „за“, Собранието денеска ги избра членовите на новиот состав на Државната изборна комисија (ДИК), а за рв човек на ДИК е избран поранешниот министер за евроинтеграции Бојан Маричиќ. За потпретседател е избран Абдуш Демири, а за членови на Комисијата се избрани Александар Даштевски, Ангелчо Ристов, Светлана Карапетрова, Борис Кондарко и Дитмире Шеху.

Собранието го донесе Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик. Со донесувањето на овој закон, според подносителите од владејачката ВМРО-ДПМНЕ, се отстрануваат идни евентуални штетни последици од законските измени на овој законик донесени во септември 2023 година и се подобруваат одредени одредби со што се врши усогласување со европските стандарди.