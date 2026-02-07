Ветеранот новинар на „Вашингтон пост“, Боб Вудворд, изјави дека е скршен од масовните отпуштања на стотици колеги од весникот и рече дека влијанието ќе го почувствуваат читателите – истакнувајќи дека и двајцата „заслужуваат повеќе“, пренесува Гардијан.

„Скршен сум што толку многу од моите сакани колеги ги загубија своите работни места, а на нашите читатели им беа дадени помалку вести и темелни анализи“, рече Вудворд во своите први јавни забелешки за намалувањата, кои беа споделени на Икс. „Тие заслужуваат повеќе“.

Вудворд рече дека „Вашингтон пост“ произвел „многу врвни и одлични револуционерни приказни“ под раководство на извршниот уредник Мет Мареј. „Ќе има уште“, рече Вудворд. „Ќе направам сè што е во моја моќ за да помогнам да се осигурам дека „Вашингтон пост“ ќе напредува и ќе преживее“.

Вудворд го разоткри скандалот Вотергејт со колегата новинар Карл Бернштајн, со што заврши претседателството на Ричард Никсон во 1974 година и ја освои Пулицеровата награда на „Вашингтон пост“. Нивната книга за скандалот, „Сите луѓе на претседателот“, стана бестселер и подоцна беше претворена во филм со исто име, добитник на Оскар, во кој глумат Роберт Редфорд и Дастин Хофман.

Вудвард работеше за „Пост“ со децении, известувајќи за секое претседателствување оттогаш. Сега тој има почесна титула за заменик-уредник.

Неговата изјава доаѓа откако познатиот весник отпушти околу една третина од своите вработени во среда, или повеќе од 300 новинари. Овој потег резултираше со затворање на спортскиот оддел на весникот и намалување на тимовите што ги покриваат локалните вести, стилот и светот – а да не ги спомнуваме неговите аудио и видео оддели, кои веќе беа погодени од претходните намалувања. Комерцијалните тимови исто така беа намалени.

„Аспирациите на оваа новинска организација се намалени“, изјави поранешниот уредник Марти Барон за „Гардијан“. „Мислам дека тоа ќе се претвори во помалку претплатници. И се надевам дека не е спирала на смртта, но се грижам дека можеби е.“

„Пост“ изгуби стотици илјади претплатници на есента 2024 година откако сопственикот Џеф Безос нагло ја откажа планираната поддршка на Камала Харис за претседател неколку дена пред изборите на кои победи Доналд Трамп. Тој, исто така, ги преориентира страниците со мислења на весникот кон потесен фокус на поддршка на „личните слободи и слободните пазари“.

Во тоа време, Вудвард и Бернштајн ја осудија одлуката на Безос да ја зголеми планираната поддршка за Харис и да стави крај на историјата на весникот во поддршката на претседателските кандидати како „изненадувачки и разочарувачки, особено во толку доцна во изборниот процес“. Тие во заедничка изјава рекоа дека потегот „ги игнорира сопствените огромни репортерски докази на Вашингтон пост за заканата што Доналд Трамп ја претставува за демократијата“.

„Пост“, изјави Вудворд за „Њујоркер“ во среда, „живее и врши извонредна работа во известувањето за политичката криза што ја предизвикува Доналд Трамп“.

По купувањето на весникот од страна на Безос во 2013 година, Вудворд го праша зошто го купил „Пост“. „Конечно заклучив дека можам да обезбедам писта – финансиска писта – бидејќи не мислам дека можете постојано да го намалувате бизнисот“, рече Безос, според „Њујоркер“. „Можете да бидете профитабилни и да се намалувате. И тоа е стратегија за преживување, но на крајот води кон ирелевантност, во најдобар случај. А, во најлош случај, води кон исчезнување“.

Еден ден по објавувањето на десеткувањето на „Вашингтон пост“, „Амазон“ објави планови да потроши 200 милијарди долари за вештачка интелигенција и роботика во наредната година.